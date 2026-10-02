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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المنصورة تحتضن النسخة الأولى من بطولة النخبة المصرية لكرة اليد

المنصورة تحتضن انطلاق بطولة "النخبة المصرية" لكرة اليد
المنصورة تحتضن انطلاق بطولة "النخبة المصرية" لكرة اليد
عمرو مصطفى

وسط أجواء رائعة ومشاركة مئات اللاعبين واللاعبات، انطلقت اليوم الجمعة منافسات بطولة النخبة المصرية لكرة اليد للموسم الرياضي 2026/2027، والتي تستضيفها محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، بمشاركة نخبة من الفرق المتأهلة من بطولة الجمهورية لكرة اليد المصغرة.

 بطولة النخبة المصرية لكرة اليد

 

تأتي البطولة في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي ومجلس إدارة الاتحاد لمواصلة تطوير منظومة مسابقات المراحل السنية، وتوفير أكبر قدر من الاحتكاك والمنافسة للاعبين واللاعبات في الأعمار الصغيرة، بما يسهم في اكتشاف المواهب الواعدة مبكرًا وإعداد أجيال جديدة تكون نواة للمنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة باعتبارها إحدى البطولات المستحدثة من جانب الاتحاد المصري لكرة اليد، ضمن توجهه لتطوير مسابقات الناشئين والناشئات، وعدم الاكتفاء بالمنافسات التقليدية، مع منح المواهب الصغيرة فرصة الظهور في أجواء تنافسية قوية أمام أفضل الفرق في هذه المراحل.

ويؤكد إطلاق بطولة النخبة في نسختها الأولى للموسم الجديد حجم الاهتمام الذي يوليه مجلس إدارة اتحاد اليد بقطاع الناشئين، باعتباره القاعدة الأساسية لاستمرار نجاح المنتخبات الوطنية، وصناعة جيل جديد قادر على مواصلة مسيرة كرة اليد المصرية.

ويتولى الدكتور عمرو العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد النشيط والذي يحظي بثقة كبيرة الإشراف على البطولة المقامة بمحافظة الدقهلية على مدار يومي الجمعة والسبت، في إطار حرص الاتحاد على المتابعة المباشرة والتنظيم الجيد لمنافسات المراحل السنية، والعمل على تحقيق الأهداف الفنية للبطولة..

وتشهد منافسات مواليد 2014 بنين مشاركة عدد من الأندية، في مقدمتها الزمالك، والأوليمبي، وسبورتنج، ودلفي، وهليوبوليس.

وفي منافسات مواليد 2014 بنات تشارك أندية الزمالك، وسموحة، وباكوس، و23 يوليو، والبنك الأهلي، وأصحاب الجياد.

وتشهد منافسات مواليد 2016 بنين مشاركة أندية سموحة، ومدينة نصر، وطلائع الجيش، والأوليمبي، ومركز شباب الظاهرية.

وتواصل بطولة النخبة المصرية لكرة اليد تأكيد توجه الاتحاد نحو توسيع قاعدة الممارسة والمنافسة واكتشاف المواهب في سن مبكرة، بما يخدم المنتخبات الوطنية ويعزز مستقبل اللعبة في مصر.

بطولة النخبة المصرية كرة اليد بطولة النخبة المصرية لكرة اليد المنصورة بطولة الجمهورية لكرة اليد خالد فتحي

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