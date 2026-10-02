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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد اعتقال 2000 شخص.. اشتباكات متواصلة بين الشرطة وطلاب المدارس في فرنسا

اشتباكات بين الشرطة وطلاب المدارس في فرنسا
اشتباكات بين الشرطة وطلاب المدارس في فرنسا
القسم الخارجي

استمرت الاشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب وطلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا اليوم الجمعة على خلفية الاحتجاجات الطلابية، فيما دعت نقابات المعلمين إلى الإضراب، بينما تكافح حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لاحتواء احتجاجات تتزايد حدتها بسبب أوضاع الفصول الدراسية والتمويل.

الاحتجاجات الطلابية في فرنسا

وحسب وكالة رويترز، تصاعدت سحب الغاز المسيل للدموع في شوارع مدينة ستراسبورج شرقي فرنسا، بينما أُطلقت الألعاب النارية باتجاه صفوف الشرطة في مرسيليا جنوب البلاد، وأُضرمت النيران في حاويات القمامة في رين غربي فرنسا.

وفي بانتان، الواقعة على أطراف باريس، أضرم محتجون النار في أشياء من بينها الحواجز، وألقوا مفرقعات نارية على شرطة مكافحة الشغب قبل أن يفروا من المكان.

وبعد اجتماع أزمة حكومي عُقد يوم الخميس، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء إن المظاهرات تحولت من حركة احتجاجية إلى أعمال عنف في المدن، بينما قال وزير العدل جيرالد دارمانان إن أطرافًا من خارج الحركة استغلت الاحتجاجات.

إضراب المعلمين في فرنسا

وقبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، تظهر استطلاعات الرأي باستمرار انخفاض شعبية ماكرون وحكومته ذات التوجه الوسطي المائل إلى اليمين. وأدت التخفيضات المقررة في الميزانية، والتي تزيد من حدة أزمة تمويل التعليم، إلى تأجيج حالة الاستياء.

وقال وزير التعليم إدوار جيفراي إن 65 من العاملين في قطاع التعليم أصيبوا خلال الاضطرابات، بينهم 40 مدير مدرسة.

وفي الوقت نفسه، دعت نقابات العمال إلى إضراب للمعلمين يوم الثلاثاء، بعد أسبوع من إضراب العاملين في القطاع العام.

واندلعت الاحتجاجات في منطقة باريس الأسبوع الماضي، لكنها أصبحت أكثر عنفًا مع انتشارها في أنحاء البلاد.

واعتقلت 2000 شخص منذ بدء الاحتجاجات، معظمهم من المراهقين، مضيفًا أن آباء من يتسببون في إتلاف الممتلكات يجب أن يدفعوا تعويضات.

وأُغلقت 400 مدرسة ثانوية، أي نحو مدرسة واحدة من كل عشر مدارس، يوم الجمعة بسبب الاضطرابات، فيما حث غيفراي الآباء على منع أبنائهم من المشاركة في الاحتجاجات.

موازنة فرنسا 2027

وبموجب مشروع موازنة عام 2027 الذي قدمته الحكومة يوم الخميس، من المقرر أن ترتفع ميزانية التعليم بنسبة 1.7% إلى 65.53 مليار يورو، وهي زيادة تقل عن معدل التضخم، وذلك باستثناء معاشات المعلمين التقاعدية.

وأبلغت أجهزة الاستخبارات اجتماع الأزمة بأن سياسيين من حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد هم من بادروا إلى إطلاق حركة الاحتجاج، ورد كبار نواب الحزب على هذه الاتهامات، متهمين الحكومة بتسييس الاحتجاجات قبل الانتخابات.

واتهمت جماعات حقوقية الشرطة باستخدام أساليب مفرطة في التعامل مع القاصرين، بما في ذلك الهراوات والغاز المسيل للدموع والأسلحة ذات المقذوفات غير الفتاكة. وقالت وزارة الداخلية إنها فتحت ثلاثة تحقيقات بشأن أعمال عنف ارتكبتها الشرطة.

وفي مؤشر على احتمال امتداد الاحتجاجات إلى خارج فرنسا، بدأ طلاب المدارس الثانوية في مدينة لييج البلجيكية احتجاجات يوم الخميس. وقال متحدث باسم بلدية المدينة إن المدارس الثانوية أُغلقت يوم الجمعة.

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