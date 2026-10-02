زلزال عسكري في القرن الأفريقي.. إثيوبيا تستعد لسحب جنودها من الصومال بسبب حرب تيجراي

أفادت وكالة "بلومبرج" بأن إثيوبيا تخطط لسحب أكثر من 3000 جندي من الصومال المجاور، حيث يضع تجدد القتال في الداخل ضغوطاً على الحكومة لإعادة توجيه الموارد العسكرية نحو الصراعات مع الجماعات المتمردة المسلحة.

إثيوبيا تستعد للانسحاب من الصومال

وصرح أشخاص مطلعون على الأمر -طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم حصولهم على إذن بالتحدث علناً- لوكالة "بلومبرج" بأن القوات الإثيوبية قد تبدأ في الانسحاب خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

ولم تؤكد الحكومتان الإثيوبية أو الصومالية، ولا الاتحاد الأفريقي، هذه الخطة المتداولة بشكل علني.

وفي هذا السياق، قال مسؤول في وزارة الدفاع الصومالية لـ "بلومبرج" إن مقديشو لم تتلقَّ أي إشعار من أديس أبابا بخصوص سحب القوات، مضيفاً: "لم تبلغنا إثيوبيا بأي خطة لسحب قواتها من الصومال".

ولا يزال من غير الواضح عدد القوات الإثيوبية التي ستغادر، أو ما هي مواقع الانتشار التي ستتأثر بذلك، أو ما إذا كانت القوات الصومالية أو العناصر العاملة ضمن "بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال" (AUSSOM) ستحل محلها.

القوات الإثيوبية في الصومال

وتحتفظ إثيوبيا بقوات في الصومال بموجب ترتيبات مختلفة، تشمل مشاركتها في بعثة (AUSSOM) وعمليات انتشار أمنية ثنائية منفصلة؛ ولذا فمن غير الواضح أيضاً ما إذا كان الانسحاب المُشار إليه سيشمل إحدى هاتين الفئتين من القوات أم كلتيهما.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إثيوبيا صراعاً مسلحاً متجدداً في أجزاء من البلاد، بما في ذلك تصاعد الأعمال العدائية في الشمال بين القوات الفيدرالية وقوات تيجراي، إلى جانب استمرار حالة انعدام الأمن الناجمة عن أنشطة جماعات مسلحة في مناطق أخرى.

لطالما لعبت القوات الإثيوبية دوراً محورياً في العمليات الأمنية داخل الصومال لسنوات، بما في ذلك جهود مكافحة حركة "الشباب"، فضلاً عن حفاظ أديس أبابا على تعاون أمني ثنائي مع مقديشو.