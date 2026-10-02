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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطع العلاقات.. رد حاسم من شقيقة زعيم كوريا الشمالية بشأن انفجار ألغام في جارتها الجنوبية

شقيقة زعيم كوريا الشمالية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية
القسم الخارجي

رفضت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الجمعة مجددًا تحميل بلادها مسؤولية الانفجار الأخير لأحد الألغام داخل المنطقة منزوعة السلاح، وسخرت من دعوة سول إلى خفض التوترات.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، كررت كيم نفيها الذي أعلنته في وقت سابق من هذا الأسبوع، رافضة نتائج الجيش الكوري الجنوبي التي حمّلت كوريا الشمالية مسؤولية الانفجار، الذي أدى إلى إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين.

وكان الجيش الكوري الجنوبي دعا بيونج يانج إلى تقديم اعتذار ووقف أعمال التحصين على الحدود.

وقالت كيم إن ما يحدث، وفقًا لتفسير بسيط وواضح، يهدف إلى إغلاق الباب بشكل نهائي، بحيث لا تكون هناك أي علاقة مع جمهورية كوريا، وحتى الحيوانات البرية لن تتمكن من العبور ذهابًا وإيابًا.

وأضافت أن كوريا الشمالية تريد قطع العلاقات مع الجنوب بشكل نهائي.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ تعهد، يوم الخميس، بمواصلة السعي إلى إيجاد سبل عملية لخفض التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية، رغم استمرار الخلاف بين البلدين بشأن الانفجار.

وقال لي خلال مراسم إحياء الذكرى الـ78 ليوم القوات المسلحة: ستواصل إدارتي باستمرار السعي إلى اتخاذ إجراءات عملية للحد من التوترات العسكرية بين الكوريتين.

وأضاف: من أجل تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، يجب على الكوريتين إيجاد سبيل لتحقيق مكاسب مشتركة وبناء الثقة.

إلا أن كيم يو جونغ سخرت من تصريحات الرئيس لي، ووصفتها بأنها ذروة المهزلة التي ينبغي للجميع مشاهدتها.

وقالت إن من كتبوا سيناريو هذه المهزلة وأخرجوها وأدوا أدوارها يستحقون التكريم الثمين.

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