توجت البطلة المصرية أمينة عرفي، المصنفة الأولى عالميًا، بجائزة لاعبة الشهر في جولة PSA للإسكواش عن شهر سبتمبر، من رابطة محترفات الإسكواش العالمية بعد البداية الاستثنائية التي حققتها في موسم 2026-2027.

أمينة عرفي أفضل لاعبة لشهر سبتمبر من رابطة محترفات الإسكواش

وقدمت عرفي مستوى مميزًا مع انطلاق الموسم، بعدما نجحت في التتويج بلقبي لندن كلاسيك من فئة البطولات الذهبية، وقطر كلاسيك من فئة البطولات البلاتينية، لتحقق انطلاقة قوية في الموسم الجديد.

وشهدت بطولة قطر كلاسيك إنجازًا تاريخيًا لأمينة عرفي، بعدما أصبحت أصغر لاعبة في تاريخ الإسكواش تتصدر التصنيف العالمي للسيدات، عقب فوزها على مواطنتها هانيا الحمامي في نهائي مثير استمر لمدة 107 دقائق، وانتهى بخمسة أشواط.

وحصلت عرفي على 66% من أصوات الجماهير في الاستفتاء الذي أجرته رابطة محترفي الإسكواش عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، لتتفوق على هانيا الحمامي التي حصلت على 13%، وجاسمين هوتون بـ11%، وجورجينا كينيدي بـ9%.

وتواصل البطلة المصرية كتابة التاريخ في ملاعب الإسكواش، بعدما تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى واحدة من أبرز نجمات اللعبة عالميًا، في ظل سلسلة من الإنجازات والأرقام القياسية التي حققتها رغم صغر سنها.