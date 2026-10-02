ريال مدريد يترقب عقوبة أوروبية ضد برشلونة بسبب قضية نيجريرا.. وملف ضخم أمام يويفا

تتجه الأنظار مجددًا إلى قضية نيجريرا، التي لم تعد تقتصر تداعياتها على المسار القضائي في إسبانيا، بعدما دخل ملفها دائرة الاهتمام الأوروبي مع استمرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في متابعة القضية المتعلقة ببرشلونة.

وبحسب ما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن ريال مدريد يعتقد أن تأكيد يويفا استمرار النظر في ملف القضية لا يمثل مجرد إجراء روتيني، وإنما يعكس تطورًا في التحقيق التأديبي المفتوح منذ عام 2023.

تقرير يتجاوز 50 ألف صفحة

وترى المصادر، وفق الصحيفة، أن التقرير الذي قدمه ريال مدريد في 17 يونيو الماضي، والذي يتجاوز 50 ألف صفحة، يمثل عنصرًا مهمًا في الملف، بعدما تضمن كمًا كبيرًا من المعلومات المتعلقة بالقضية.

وبحسب ما نقلته «موندو ديبورتيفو»، يعتقد النادي الملكي أن هذه الوثائق قد توفر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم معطيات إضافية تساعده في تقييم الملف واتخاذ موقف بشأنه.

ويواصل يويفا متابعة القضية، في وقت لم يُغلق فيه التحقيق التأديبي الأوروبي بشكل نهائي، بينما تستمر الإجراءات القضائية داخل إسبانيا.

مساران قانونيان منفصلان

وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أن المسار التأديبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم منفصل عن الإجراءات القضائية التي تجري في إسبانيا.

وبحسب اللوائح الأوروبية المشار إليها في التقرير، يمكن للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتخاذ إجراءات تأديبية في حال ثبوت مشاركة نادٍ بصورة مباشرة أو غير مباشرة في نشاط يستهدف التلاعب بنتيجة مباراة أو التأثير عليها.

وتتضمن العقوبات التي تسمح بها اللوائح، وفقًا للصحيفة، إمكانية الاستبعاد من إحدى مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى جانب عقوبات مالية، وذلك بحسب طبيعة المخالفات التي قد يتم إثباتها ونتائج التحقيق.

مدفوعات نيجريرا تحت المجهر

وتتعلق القضية بالمدفوعات التي حصل عليها إنريكيز نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في إسبانيا، من شركات مرتبطة ببرشلونة على مدار سنوات.

ويرى ريال مدريد، بحسب التقرير، أن هذه المدفوعات تمثل جانبًا مهمًا من الملف، وأن تقييمها من الناحية الرياضية والتأديبية يمكن أن يختلف عن التقييم الجنائي أمام القضاء الإسباني.

ويتمسك النادي الملكي بأن الإجراءات التأديبية الرياضية لا تتطابق بالضرورة مع المسار الجنائي، وبالتالي فإن عدم حسم الجانب القضائي نهائيًا لا يعني تلقائيًا انتهاء إمكانية اتخاذ إجراء تأديبي رياضي.

ريال مدريد طرف في القضية

وكان ريال مدريد قد انضم رسميًا إلى القضية القضائية في إسبانيا، ويواصل متابعة التطورات المرتبطة بها، في ظل اهتمام النادي بتداعيات الملف على كرة القدم الإسبانية والأوروبية.

وفي المقابل، تظل العقوبة الأوروبية المحتملة أو توقيتها مرتبطة بما سيخلص إليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد دراسة الملف، بينما لم يصدر حتى الآن قرار نهائي بإدانة برشلونة من جانب يويفا في هذه القضية.