منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة المكسيك

أكدت بعض التقارير الصحفية بوجود منافسة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع جليبرتو مورا موهبة المكسيك لضمه في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن مورا جدد تعاقده مؤخرًا مع ناديه تيخوانا المكسيكي إلا أن الأمر لن يعيق رحيله حال وجود عرض مناسب من أحد كبار أندية أوروبا.

ويتمتع الناديان الإسبانيان بعلاقة قوية مع وكيلة أعماله، رافائيلا بيمينتا، وهو ما قد يسهم في إتمام أي صفقة محتملة.

اهتمامات القطبين

ويضع الريال وبرشلونة في الوقت الحالي كل الترتيبات الخاصة بالصفقات ومناقشة الاحتياجات للفريق في المرحلة المقبلة.