ضربة موجعة لبرشلونة.. دي يونج يغيب عن مواجهتي باريس وريال مدريد

تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة قوية قبل عدد من الاستحقاقات المهمة، بعدما تأكد غياب لاعب وسطه الهولندي فرينكي دي يونج عن مواجهتي باريس سان جيرمان وريال مدريد، وفقًا لما أوردته صحيفة «آس» الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن دي يونج لم يستعد بعد كامل جاهزيته البدنية والفنية، ما يحول دون عودته للمشاركة في المباريات الكبرى خلال الفترة المقبلة.

وبحسب «آس»، فإن الموعد الأقرب المتوقع لعودة لاعب الوسط الهولندي إلى الملاعب سيكون بعد الأول من نوفمبر المقبل، ليغيب بذلك عن مباراتين من أبرز مواجهات برشلونة خلال هذه المرحلة.

ويمثل غياب دي يونج تحديًا أمام المدرب هانزي فليك، الذي سيكون مطالبًا بإيجاد البدائل المناسبة في خط الوسط، خاصة مع أهمية مواجهتي باريس سان جيرمان وريال مدريد.