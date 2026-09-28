مدرب جنوب السودان: محمد صلاح لاعب استثنائي.. لكننا لا نستعد لمباراة أمام لاعب واحد فقط

علق كريستيان نسينجي المدير الفني لمنتخب جنوب السودان عن غياب محمد صلاح عن منتخب مصر في المباراة المرتقبة ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال كريستيان نسينجي خلال تصريحاته :محمد صلاح لاعب استثنائي بكل تأكيد، وغيابه مهم بالنسبة لمصر، لكننا لا نستعد لمباراة أمام لاعب واحد فقط

وواصل : بالنسبة لنا، هذا لا يغير فلسفتنا، يجب أن نحترم المنافس ككل، وأن نحافظ على تركيزنا في خطة اللعب الخاصة بناء هدفنا هو تقديم مباراة جادة ومنضبطة وبشجاعة.

مباراة مصر ضد جنوب السودان

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة جنوب السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية2027.

ويواجه منتخب مصر منافسه جنوب السودان ضمن منافسات المجموعة الثانية، غدا الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث بعد التعادل في المباراة الأولى أمام أنجولا، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام مالاوي.