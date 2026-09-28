عصام الحضري: تدريب الأهلي ليس طموحي وهدفي منتخب مصر

كشف عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق عن حلمه التدريبي خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن تدريب الأهلي ليس ضمن طموحاته.

وقال عصام الحضري خلال تصريحات إذاعية : فكرة تدريب الأهلي حلم صعب بالنسبة لي بسبب الازمات الماضية ولا أفكر في تدريب الفريق مستقبلا وحلمي تدريب منتخب مصر.

وأوضح عصام الحضري خلال تصريحاته أن لحظة اعتزاله كانت صعبة للغاية لأنه عندما نظر للمرمى لم يتمالك نفسه ودخل في نوبة بكاء بسبب صعوبة مغادرة الملاعب بعد مسيرة طويلة.

وأردف الحضري أن كرة القدم هي حياته والانتقال من مرحلة لاعب لمرحلة التدريب تحمل الكثير من التحديات والطموحات التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.