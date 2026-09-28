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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يخوض تدريبه الأخير اليوم استعدادا لمواجهة جنوب السودان

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يخوض منتخب مصر الأول تدريبه الأخير اليوم استعدادا لمواجهة جنوب السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية2027.

يواجه منتخب مصر منافسه جنوب السودان ضمن منافسات المجموعة الثانية، غدا الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث بعد التعادل في المباراة الأولى أمام أنجولا، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام مالاوي

وتذاع المباراة عبر قنوات بين سبورتس القطرية وقررت الشبكة نقل مباراة المنتخب المصري ضد جنوب السودان عبر قناة بين سبورتس إتش دي 1.

منتخب مصر يبحث عن مصالحة الجماهير

يبحث منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، عن مصالحة الجماهير المصرية عندما يواجه جنوب السودان، غدٍ الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكان منتخب الفراعنة قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة الافتتاحية للتصفيات التي أقيمت مساء الجمعة الماضية بالقاهرة، في نتيجة أثارت حالة من القلق بين الجماهير، خاصة في ظل التطلعات الكبيرة للمنتخب بعد الأداء القوي الذي ظهر عليه خلال مباريات كأس العالم.

منتخب مصر جنوب السودان كأس الأمم الأفريقية2027 مصر وجنوب السودان أمم أفريقيا

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