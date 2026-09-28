محمد صبيح: 8 ميداليات إنجاز تاريخي.. وهروب لاعب الكيك بوكسينج واقعة مؤسفة

أكد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن المنتخب الوطني حقق إنجازًا تاريخيًا خلال مشاركته في بطولة العالم للكيك بوكسينج، بعدما نجح أبطال مصر في حصد 8 ميداليات متنوعة، بواقع 6 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين.

قال محمد صبيح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن لاعبي المنتخب يستحقون التكريم بعد المستوى الذي قدموه في البطولة، مشيرًا إلى أن البعثة لم ترى من اللاعبين سوى الالتزام والانضباط طوال فترة المشاركة.

أضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أنه يطالب بعدم الاهتمام بما حدث من اللاعب محمد عبد الفتاح أكثر من الإنجاز الذي تحقق، بعدما أخطأ بالهروب من بعثة المنتخب الوطني، مؤكدًا أن ما قام به اللاعب لا يعكس الصورة التي ظهر عليها باقي أفراد البعثة.

أوضح صبيح أن هناك بعض الشباب يعتقدون أن حياتهم ستكون أفضل بمجرد السفر إلى الخارج، وأن الهروب هو الطريق لتحقيق مستقبل أفضل، مشددًا على أن واقعة محمد عبد الفتاح تمثل أمرًا محزنًا، خاصة أن هناك لاعبين آخرين يبذلون أقصى جهدهم من أجل الحصول على فرصة تمثيل مصر ورفع اسمها في المحافل الدولية.

تابع: «اللي عمله اللاعب محمد عبد الفتاح يزعل أنا مقهور عليه، لأن فيه ناس بتحارب علشان تبقى مكانه علشان ترفع اسم مصر، وهو في المقابل بيخطط للهروب من البعثة».

وكشف رئيس الاتحاد أن محمد عبد الفتاح لاعب صغير يبلغ من العمر 15 عامًا، موضحًا أن اللاعب اختفى بعدما أبلغ زملاءه بأنه متوجه إلى دورة المياه، ومنذ ذلك الوقت لم يتم التوصل إليه.

قال صبيح: «بلدنا أحسن بلد في الدنيا بس نفهم صح، وبقول للولد ده وغيره من اللي بيفكروا بالطريقة دي في الهروب، أنت قهرتنا لما إحنا بنحارب علشان تبقى بطل وأنت تهرب وتسيب بلدك».

أضاف: «وبقول لكل الجهات الرسمية أنا عندي ولد مش لاقيه، شوفوه هو فين».

أشار محمد صبيح إلى أن اللاعب لا يجيد اللغة، كما أنه ينتمي إلى أسرة بسيطة، مرجحًا أن يكون أحد الأشخاص المقربين منه قد نصحه بالبقاء في الخارج والعمل وعدم العودة، مؤكدًا أنه اتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وأبلغ عن اختفاء اللاعب.

اختتم رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تصريحاته بالتأكيد على استمرار البحث عن اللاعب ومتابعة موقفه، قائلًا إن الاتحاد يسأل عنه باستمرار، وإن المتابعة أكدت حتى الآن عدم تعرضه لأي ضرر، رغم عدم التوصل إلى مكان وجوده حتى الآن.