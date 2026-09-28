وزير السياحة والآثار يحذر من 4 تحديات عالمية تهدد التشغيل السياحي

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هناك 4 تحديات تواجه التشغيل السياحي على المستوى العالمي، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة السياحة وحركة السفر الدولية.

منتدى الأهرام للسياحة المصرية

وأوضح شريف فتحى، في كلمة له بمنتدى الأهرام للسياحة المصرية، أن استمرار حالة عدم اليقين عالميًا تمثل أحد أبرز التحديات أمام القطاع السياحي، إلى جانب ارتفاع مخاطر التشغيل الجوي، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الوقود وتأثير الصورة الذهنية على قرارات السفر.

أضاف وزير السياحة والآثار، إلى أن تذبذب الأسعار يمثل تحديًا إضافيًا أمام منظومة التشغيل السياحي، وأيضا أهمية تبني سياسات وآليات عمل مرنة تمكن القطاع السياحي من التعامل مع المنافسة الشديدة وحساسية الأسواق تجاه الأسعار، بما يدعم قدرة المقصد السياحي على الاستجابة للتغيرات العالمية المتلاحقة.

تابع أن هذه التحديات في وقت تشهد فيه صناعة السياحة العالمية تغيرات متسارعة، تفرض على مختلف أطراف المنظومة السياحية تطوير آليات التشغيل والتسويق والاستجابة لمتطلبات الأسواق والسائحين.

وتنعقد الدورة الأولى للمنتدى تحت عنوان «السياحة المصرية: من تنوع المقاصد إلى تعزيز التنافسية العالمية»، في ضوء ما يتمتع به المقصد المصري من تنوع لا يُضاهى في المقومات والمنتجات السياحية، وما يشهده القطاع من نمو في الحركة السياحية الوافدة، بما يفتح المجال أمام مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من هذا التنوع وتحويله إلى عنصر رئيسي لتعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.

ويتضمن المنتدى ست جلسات نقاشية متخصصة، تجمع صناع القرار وممثلي القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه صناعة السياحة، وطرح رؤى وحلول عملية تدعم نمو القطاع واستدامته وترفع من تنافسية المقصد المصري على المستوى الدولي.

وتتناول الجلسات عدداً من الملفات الرئيسية، من بينها تحويل تنوع المقومات والمنتجات السياحية إلى ميزة تنافسية وفرص استثمارية، وتنمية العنصر البشري والارتقاء بجودة الخدمات والتجربة السياحية، وتعزيز الربط الجوي وتطوير المطارات وسهولة الوصول إلى المقاصد السياحية، إلى جانب سبل إطالة موسم السياحة الشاطئية وتنويع تجاربها، واستكشاف فرص النمو والاستثمار في المقاصد والأنماط السياحية الجديدة، فضلًا عن صناعة الصورة الذهنية للمقصد المصري وتعزيز حضوره وتنافسيته عالميًا.