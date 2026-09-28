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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح «منتدى الأهرام للسياحة المصرية» بالمتحف القومي للحضارة اليوم

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

يفتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الأولى من «منتدى الأهرام للسياحة المصرية»، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط لمناقشة قضايا القطاع.

منتدى الأهرام للسياحة المصرية

 

ومن المقرر حضور كل من الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وعدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات وخبراء القطاعين العام والخاص، وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء الغرف السياحية.

ويأتي إطلاق المنتدى في إطار دعم جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع السياحة، والمساهمة في تحقيق مستهدفاتها، وفي مقدمتها الوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها المؤسسة لطرح ومناقشة القضايا ذات الأولوية للقطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة.

وتنعقد الدورة الأولى للمنتدى تحت عنوان «السياحة المصرية: من تنوع المقاصد إلى تعزيز التنافسية العالمية»، في ضوء ما يتمتع به المقصد المصري من تنوع لا يُضاهى في المقومات والمنتجات السياحية، وما يشهده القطاع من نمو في الحركة السياحية الوافدة، بما يفتح المجال أمام مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من هذا التنوع وتحويله إلى عنصر رئيسي لتعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.

ويتضمن المنتدى ست جلسات نقاشية متخصصة، تجمع صناع القرار وممثلي القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه صناعة السياحة، وطرح رؤى وحلول عملية تدعم نمو القطاع واستدامته وترفع من تنافسية المقصد المصري على المستوى الدولي.

وتتناول الجلسات عدداً من الملفات الرئيسية، من بينها تحويل تنوع المقومات والمنتجات السياحية إلى ميزة تنافسية وفرص استثمارية، وتنمية العنصر البشري والارتقاء بجودة الخدمات والتجربة السياحية، وتعزيز الربط الجوي وتطوير المطارات وسهولة الوصول إلى المقاصد السياحية، إلى جانب سبل إطالة موسم السياحة الشاطئية وتنويع تجاربها، واستكشاف فرص النمو والاستثمار في المقاصد والأنماط السياحية الجديدة، فضلًا عن صناعة الصورة الذهنية للمقصد المصري وتعزيز حضوره وتنافسيته عالميًا.

وزير السياحة والآثار السياحة منتدى الأهرام للسياحة المصرية منتدى الأهرام للسياحة الأهرام

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