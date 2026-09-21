وزير السياحة والآثار يحمل سفيرة مصر الجديدة لدى سنغافورة رسالة ترويجية لدعم القطاع

التقى، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بالسفيرة أميرة فهمي قبيل سفرها إلى دولة سنغافورة لتولي مهام منصبها سفيرة لجمهورية مصر العربية.

وزير السياحة والآثار

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفيرة، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهام عملها، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه السفارة المصرية في دولة سنغافورة للترويج للمقصد السياحي المصري والتعريف، بصورة أكبر، بالمقومات السياحية والأثرية والمنتجات والتجارب السياحية التي يتمتع بها، بما يلائم اهتمامات السائح السنغافوري ويسهم في تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض شريف فتحي استراتيجية ورؤية الوزارة وسياستها التسويقية لإبراز التنوع السياحي الذي لا يُضاهى الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري.

وقد حضر اللقاء رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.