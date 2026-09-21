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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القدس: 1678 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال يومين.. وتصعيد لفرض وقائع جديدة داخله

المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك
أ ش أ

شهد المسجد الأقصى المبارك يومي الأحد والإثنين تصعيدا واسعا في عدوان الاحتلال وقياداته وشرطته ومستوطنيه، تخلله اقتحام 1678 مستعمرا للمسجد، وأداء طقوس وصلوات توراتية بصورة علنية وجماعية، وإدخال أدوات وكتب وملابس دينية، إلى جانب مشاركة مسؤولين في حكومة الاحتلال في الاقتحامات والطقوس، في تصعيد يستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد.

وأفادت محافظة القدس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- مساء اليوم، بأن عدد المقتحمين للمسجد الأقصى بلغ أمس الأحد 992 مستوطنا، في ما يسمى "الاقتحام التعويضي" ، فيما اقتحم 686 مستوطنا المسجد اليوم الإثنين وفق رصد المحافظة.

وأوضح البيان أنه خلال اقتحام الأحد، أدى المستوطنون طقوسا وصلوات توراتية بصورة علنية وجماعية، تركز جانب منها في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، التي يستفردون بها خلال اقتحاماتهم، شملت حلقات من الرقص والتصفيق والسجود الملحمي بصورة فردية وجماعية، فيما امتدت الطقوس إلى مناطق أخرى من المسجد، بينها الساحات الغربية المقابلة لقبة الصخرة المشرفة.

وبينت محافظة القدس أن ذلك يأتي بعد أيام من تسجيل واقعة نفخ البوق داخل المسجد الأقصى، حيث وثقت نفخ البوق نحو 30 مرة يوم الأحد (13/9/2026) بالتزامن مع "رأس السنة العبرية"، في تطور يضاف إلى سلسلة الممارسات التوراتية التي يجري إدخالها إلى المسجد الأقصى بحماية الاحتلال.

وفي السياق ذاته، أشارت المحافظة إلى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف، إيتمار بن غفير، اقتحم المسجد الأقصى في نهاية فترة الاقتحامات، وقاد مجموعة من المستوطنين في طقوس وصلوات داخل المسجد، في اقتحامه العشرين للمسجد منذ توليه منصبه مطلع عام 2023، مبينة أن اقتحامه الذي جاء في نهاية الوقت المحدد للاقتحامات أدى عمليا إلى تمديد فترة وجود المقتحمين داخل المسجد.

وقالت محافظة القدس "إنه عشية الاقتحام الواسع، شارك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في صلوات "السَّليحوت" عند حائط البراق، وسط إجراءات أمنية مشددة، قبل انتقاله إلى الأنفاق أسفل البلدة القديمة وسور المسجد الأقصى، بالتزامن مع حشود المستعمرين والانتشار الأمني الواسع في محيط البلدة القديمة.

وحذرت المحافظة من استمرار فرض هذه الوقائع داخل المسجد الأقصى، مؤكدة أن ما يجري يستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، ويفرض وقائع جديدة على أحد أقدس المقدسات الإسلامية، بما يمس مباشرة صلاحيات أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، وحرية العبادة والوصول إلى المسجد الأقصى، ويستوجب تحركا جادا لوقف هذا التصعيد وحماية المسجد الأقصى المبارك والحفاظ على هويته.

المسجد الأقصى المبارك عدوان الاحتلال الساحات الغربية

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