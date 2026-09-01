وزير الخارجية ونظيره السويسري: دعم الحلول السياسة للأزمات يحفظ أمن واستقرار المنطقة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و إجنازيو كاسيس، وزير خارجية سويسرا، ضرورة دعم الحلول السياسة للأزمات بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، الإثنين، مع نظيره السويسري، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بما تشهده العلاقات المصرية السويسرية من تطور مستمر، في ظل مرور أكثر من 90 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمارات السويسرية في مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات البنية التحتية.

واستعرض الوزيران مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتطورات المتصلة بالملف الإيراني، والأزمة في اليمن، والتداعيات ذات الصلة على أمن المنطقة واستقرارها وأمن الطاقة وحرية الملاحة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

من جانبه.. أعرب وزير الخارجية السويسري عن تقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيداً بالدور الذي تضطلع به مصر في التعامل مع الأزمات الإقليمية ومساعيها لاحتواء التوترات.