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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دون خسائر في الأرواح.. ماس كهربائي يشعل النيران بمنزل في سوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

اندلع حريق داخل حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل، بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، ما أسفر عن احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة المركز، ملك شخص في العقد الثالث من العمر.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، حيث تمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرة النيران قبل امتدادها إلى الأماكن والمنازل المجاورة، وتم إخماد الحريق بالكامل.

وبالفحص، تبين أن الحريق اندلع داخل حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل، ملك شخص في العقد الثالث من العمر، وأسفر عن احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، فيما لم ينتج عن الواقعة وقوع أي إصابات بشرية.

وبسؤال مالك المنزل، أفاد بمضمون ما جاء بالفحص، موضحًا أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي نتيجة توصيلات عشوائية داخل الحوش، ما أدى إلى اشتعال النيران وسرعة انتشارها في المواد المستخدمة في السقف.

وأكد مالك الحوش أنه لم يتهم أحدًا بالتسبب في نشوب الحريق، مشيرًا إلى أن الواقعة جاءت نتيجة ماس كهربائي بالتوصيلات الموجودة داخل المكان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، فيما تم التأكد من إخماد النيران وعدم وجود أي مصادر تهدد باندلاع الحريق مرة أخرى.

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