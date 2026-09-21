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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسياخ حديد تخترق صدر شاب أثناء سيره بطريق عرابة أبيدوس في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد طريق عرابة أبيدوس بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، إثر إصابة شاب في العقد الثالث من العمر بإصابات بالغة، بعدما اخترقت أسياخ حديد محملة على سيارة نقل صدره، خلال سيره بالطريق.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث إصابة شاب بطريق عرابة أبيدوس بدائرة مركز البلينا، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين إصابة «عمار ع. م»، 27 عامًا، ويقيم بناحية أولاد عليو بدائرة مركز البلينا، إثر دخول أسياخ حديد في منطقة الصدر، بعدما كانت محملة على سيارة نقل تسير بالطريق، ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة استدعت سرعة نقله لتلقي الرعاية الطبية.

وعلى الفور، جرى استدعاء سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث حاولت الفرق الطبية التعامل مع الحالة ونقل المصاب، إلا أن صعوبة حالته استدعت قيام ذويه بنقله بمعرفتهم إلى أحد المستشفيات الخاصة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والعمل على إنقاذ حياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وكيفية وقوعه، وتحديد المسؤوليات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام باشتراطات تأمين ونقل الحمولة على سيارات النقل، خاصة المواد الحديدية التي قد تمثل خطرًا على المارة ومستخدمي الطرق حال عدم تثبيتها وتأمينها بالشكل المناسب.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما يخضع المصاب للرعاية الطبية داخل المستشفى، وسط متابعة لحالته الصحية.

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أسياخ حديد تخترق صدر شاب أثناء سيره بطريق عرابة أبيدوس في سوهاج

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