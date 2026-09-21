مصرع صغيرة غرقًا داخل ترعة أمام منزل أسرتها في سوهاج

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين، مصرعها غرقًا داخل ترعة أمام منزل أسرتها بقرية الحلافي التابعة لمجلس قروي بني حميل بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، في واقعة مأساوية خيمت على أسرتها وأهالي المنطقة، فيما جرى نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى برديس، تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بغرق طفلة داخل ترعة أمام منزلها بناحية الحلافي بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ والجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وتبين من خلال الفحص غرق الطفلة «رحمة أ. خ»، البالغة من العمر عامين، والمقيمة بناحية الحلافي التابعة لمجلس قروي بني حميل بمركز البلينا.

تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمان الطفلة من مياه الترعة، حيث جرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى برديس، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتباشر جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.