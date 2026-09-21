قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور
الأهلي يحسم موقفه من ضم دونجا في الانتقالات الشتوية المقبلة
القبض على سائق نقل صدم سيارة في الشرقية
هجوم مؤجل.. أكسيوس: ترامب يتراجع عن ضرب الحوثيين في آخر لحظة
وزير التعليم: استغلال الإمكانات وتحقيق الانضباط بالمدارس ينعكس على جودة العملية التعليمية
وكالة الفضاء المصرية تبحث مع الصين بناء المحطات الفضائية وتطوير الأقمار الصناعية
لماذا قدم القرآن لفظ الجلالة على العلماء؟.. رمضان عبدالمعز يوضح
إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان مع وصول الإعصار دوجوان
خاص| عرض ليبي يهدد استمرار ياسر إبراهيم مع الأهلي
بيراميدز يواجه المريخ بينتيو في دوري أبطال إفريقيا.. اعرف موعد مباراتي الذهاب والإياب
الرئيس السيسي يهنئ أرمينيا ومالطا وبليز بذكرى أعيادهم الوطنية
عودة خدمات فيسبوك وإنستجرام للعمل بعد انقطاع وجيز في الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دلالة بلاغية مهمة.. رمضان عبدالمعز يفسر قول الله "إنما يخشى الله من عباده العلماء"

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز
أحمد سعيد

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن العلم هو أساس رفعة الإنسان والمجتمع، مستشهدًا بقول الشاعر: «العلم يرفع بيوتًا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم»، مشيرًا إلى أن هذه الحقيقة أكدها القرآن الكريم في قوله تعالى: «إنما يخشى الله من عباده العلماء».

لماذا قدّم القرآن لفظ الجلالة على العلماء؟

وأوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أنه حرص على تشكيل كلمة «العلماء» عند الوقف عليها، لتوضيح موقعها الإعرابي، مؤكدًا أنها فاعل مرفوع، لأن العلماء هم الذين يقومون بالفعل وهو الخشية، بينما لفظ الجلالة «الله» هو المفعول به، أي المخشي منه.

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز، أن تقديم المفعول به على الفاعل في الآية يحمل دلالة بلاغية مهمة، حيث جاء بأسلوب الحصر باستخدام «إنما»، ليفيد أن الخشية الحقيقية من الله لا تكون إلا من العلماء، الذين يدركون عظمة الخالق من خلال فهمهم وعلمهم.

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز، إلى أن هذا الأسلوب يعكس جمال اللغة العربية ودقتها، باعتبارها لغة القرآن الكريم، حيث تحمل كل كلمة وترتيب دلالة ومعنى عميقًا، مؤكدًا أن فهم هذه الدلالات يعزز إدراك معاني النصوص الشرعية.

وشدد الشيخ رمضان عبدالمعز، على أن الآية الكريمة لم تأتِ في بداية الحديث، بل جاءت ختامًا لسياق في سورة فاطر، تناول مظاهر كونية متعددة تدعو إلى التأمل، ما يؤكد أن العلم والتفكر في آيات الله يقودان إلى الخشية الحقيقية.

ولفت إلى أن إدراك السياق القرآني يعد أمرًا ضروريًا لفهم المعنى الصحيح، مشيرًا إلى أن الربط بين العلم والإيمان يمثل جوهر الرسالة، ويعكس أهمية الجمع بين الفهم اللغوي والتدبر في آيات الله.

الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي لماذا قدّم القرآن لفظ الجلالة على العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

الروبية الإندونيسية

مكاسب الروبية الإندونيسية مهددة مع استمرار الضغوط المالية وضغوط أسعار الفائدة

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم

الجنيه يخسر 22 ريالا.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالسعودية اليوم

بالصور

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

باللون الأسود.. نسرين أمين تثير الجدل بفستان لافت

نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت

لمرضى القلب و السكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟

بفستان ستان.. ناهد السباعي تستمتع بإجازتها في اليونان وتشارك جمهورها تفاصيل رحلتها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد