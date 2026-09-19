من حفظ المتون حاز الفنون.. رمضان عبد المعز: العلماء كانوا يوصون بكثرة القراءة

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن الأمم لا تُبنى إلا بالعلم، مشددًا على أن “العلم والأخلاق والمال هي التي تبني مُلك الناس”، موضحًا أنه لا يمكن أن يقوم مُلك على الجهل أو الفقر، قائلاً: “ما فيش مُلك بيتبني على فقر وجهل، العلم هو الرفعة”.

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"أن الله سبحانه وتعالى بيّن مكانة العلم في القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة المجادلة: “يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات”، مؤكدًا أن أهل العلم لهم منزلة رفيعة عند الله.

تاريخ الدولة الأموية

وأشار إلى تاريخ الدولة الأموية، موضحًا أنها استمرت نحو 92 عامًا، وبدأت بمعاوية بن أبي سفيان، ثم يزيد بن معاوية، ثم معاوية الثاني، قبل أن تنتقل الخلافة من البيت السفياني إلى البيت المرواني، لافتًا إلى خلفاء مثل عبد الملك بن مروان، والوليد، وهشام، وسليمان، وعمر بن عبد العزيز.

وأضاف أن من أبرز المواقف الدالة على مكانة العلم، ما حدث مع الخليفة سليمان بن عبد الملك، حينما ذهب للحج، وعرضت له مسألة فقهية أثناء الطواف، فبحث عن مفتي مكة، فقيل له إنه عطاء بن أبي رباح، رغم أنه كان من الموالي، لكنه كان عالمًا جليلًا.

وتابع أن الخليفة توجه إلى مجلس عطاء بن أبي رباح في الحرم المكي، وكان الشيخ جالسًا بين طلابه، فلما حاول أمير المؤمنين أن يتخطى الرقاب للوصول إليه، قال له العالم: “اجلس يا أمير المؤمنين ولا تتخطى رقاب الناس”، فجلس الخليفة امتثالًا للعلم.

وأشار إلى أن هذا الموقف ترك أثرًا عظيمًا، حيث قال سليمان لابنه: “تعلم واجتهد وذاكر، فوالله ما أذلني إلا هذا العبد”، في إشارة إلى أن العلم يرفع صاحبه مهما كان أصله، ويعلم الأدب حتى لأصحاب السلطة.

وشدد على أهمية الاجتهاد في طلب العلم، مؤكدًا أن العلماء كانوا يوصون بكثرة القراءة والحفظ، وأن “من حفظ المتون حاز الفنون”، وأن طلب المعالي يحتاج إلى السهر والاجتهاد.

وأضاف أن أول كلمة نزلت في القرآن الكريم كانت “اقرأ”، في دلالة واضحة على أن العلم هو الأساس الذي تقوم عليه حياة الإنسان، وهو الطريق لبناء الفرد والمجتمع.