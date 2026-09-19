لليوم الثاني.. إقبال الناخبين الروس يتجاوز 30% مع استمرار التصويت الإلكتروني

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن عملية التصويت في الانتخابات الروسية تواصلت لليوم الثاني، مع استمرار توافد الناخبين على مراكز الاقتراع في مختلف المناطق، بالتزامن مع مشاركة المواطنين عبر منظومة التصويت الإلكتروني.

وأوضح، خلال مداخلة على القناة، أن لجنة الانتخابات الروسية أعلنت في أحدث تحديث لها وصول نسبة المشاركة إلى أكثر من 30%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لا تعكس فقط عملية التصويت التي بدأت في اليوم السابق، وإنما تشمل مشاركة تمتد إلى فترة أطول.

وأضاف أن التصويت بدأ منذ 14 من الشهر الجاري في المناطق التي تقول روسيا إنها ضمتها إليها، وهي زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك، إلى جانب إتاحة التصويت الإلكتروني منذ التاريخ نفسه.

وأشار مشيك إلى أن خبراء ومراقبين للشأن الانتخابي داخل روسيا يعتبرون تجاوز نسبة المشاركة حاجز 30% أمرًا متوقعًا في هذه المرحلة، ويرون أنها نسبة تعكس استمرار الإقبال على العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن استطلاعات رأي محلية تتوقع حصول حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، على النسبة الأكبر من الأصوات، موضحًا أن الانتخابات تحظى بأهمية تتجاوز كونها إجراءً دستوريًا، إذ ينظر إليها في الداخل الروسي باعتبارها مؤشرًا على اتجاهات الرأي العام والمشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة.