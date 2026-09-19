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وزير الطيران: تهنئة الرئيس السيسي تضاعف مسؤوليتنا.. والإنجاز يترجم رؤية الدولة تجاه الناقل الوطني
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران: تهنئة الرئيس السيسي تضاعف مسؤوليتنا.. والإنجاز يترجم رؤية الدولة تجاه الناقل الوطني

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

وجه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، رسالة شكر واعتزاز إلى قيادات شركة مصر للطيران وجميع العاملين بها، بمناسبة الإنجاز الدولي الذي حققه الناقل الوطني بفوزه بجائزة «أكثر شركات الطيران تطوراً وتحسناً على مستوى العالم» لعام 2026 ضمن تصنيف مؤسسة "سكاي تراكس" (Skytrax) العالمية، والتقدم للمركز الـ 46 عالميا، إلى جانب تصدر عدد من الفئات على مستوى القارة الأفريقية.

جائزة مصر للطيران .. أكثر الشركات تطورًا في العالم

وأكد وزير الطيران المدني، في بيان رسمي موجه للعاملين بالقطاع، أن هذا التقدير الدولي يعكس جهوداً متواصلة للتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات، في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية لتعزيز قدرات قطاع الطيران المدني، وترسيخ قدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً.   

وأشار "الحفني" إلى أن هذه المناسبة تكتسب أهمية بالغة في ضوء تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الإنجاز، وما تحمله من تقدير رفيع لما يبذله أبناء مصر للطيران من جهود مخلصة، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على ما تم الوصول إليه، ومواصلة العمل والبناء للارتقاء بمكانة الناقل الوطني على خريطة الطيران العالمية.

تعزيز حضور مصر للطيران إقليميا ودوليا

 وأشاد وزير الطيران بما تمتلكه مصر للطيران من كوادر الوطنية تتمتع بالخبرة والكفاءة، مشيراً إلى أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي وتكاتف صادق من جميع أبناء الشركة، وأنه سيكون حافزاً لمواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بمستوى الأداء، لتعزيز حضور مصر للطيران إقليمياً ودولياً بما يليق باسم مصر وتاريخ ناقلها الوطني. 

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران نجحت في تحقيق قفزة نوعية في تصنيف سكاي تراكس العالمي لعام 2026، حاصدة عدة جوائز قارية ودولية رفيعة المستوى، تتويجاً لخطط التحديث الشاملة لأسطولها الجوي والارتقاء بمسوى الخدمات المقدمة للمسافرين. حيث حصدت مصر للطيران 4 جوائز، هما:

  • World's Most Improved Airline: أكثر شركة طيران تطوراً وتحسناً على مستوى العالم. 
  •  Best Cabin Crew in Africa: أفضل طاقم ضيافة جوية في أفريقيا.   
  • Most Improved Airline in Africa: أكثر شركة طيران تطوراً وتحسناً في أفريقيا.  
  • Best Economy Class in Africa: أفضل درجة سياحية في أفريقيا.
وزير الطيران وزارة الطيران سامح الحفني مصر للطيران الرئيس السيسي جائزة مصر للطيران

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