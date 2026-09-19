5 مراحل لاختيار المتدربين.. تفاصيل اختبارات القبول في مبادرة «الرواد الرقميون»

كشف الدكتور هشام فاروق، مستشار التطوير التكنولوجي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن آليات اختيار المتقدمين للالتحاق بمبادرة «الرواد الرقميون»، موضحًا أن عملية القبول تعتمد على مجموعة من الاختبارات والتقييمات لضمان اختيار العناصر المؤهلة للبرامج التدريبية.

المسارات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا

وقال فاروق، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، إن المبادرة تستقبل الخريجين من سن 22 وحتى 32 عامًا، وتتيح لهم الالتحاق بعدد من المسارات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

قياس مستوى اللغة وطريقة التفكير

وأوضح أن إجراءات الاختيار تمر بعدة مراحل، تبدأ باختبار تقني مرتبط بالتخصص الذي يتقدم إليه الطالب، بهدف قياس مستواه ومدى ملاءمته للمسار الذي اختاره، إلى جانب اختبارات أخرى لقياس مستوى اللغة وطريقة التفكير.

وأضاف أن مراحل التقييم تشمل كذلك الفحص الطبي والرياضي وكشف الهيئة، فضلًا عن مجموعة من التقييمات التي تهدف إلى التأكد من استيفاء المتقدمين للمعايير المطلوبة.

وشدد مستشار التطوير التكنولوجي على أن إجراءات الاختيار تتم وفق معايير معلنة وبما يضمن إتاحة الفرصة أمام جميع الخريجين المستوفين لشروط المبادرة.

وأشار إلى أن تكلفة الدراسة والتدريب تتحملها الدولة بالكامل، موضحًا أن تكلفة الطالب الواحد في برنامج الماجستير المهني تقدر بنحو مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الاستثمار الحكومي في إعداد الكفاءات المتخصصة في المجالات الرقمية.

دعم الشباب بالمهارات المطلوبة

وأكد أن المبادرة تستهدف دعم الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وربط التدريب بالتخصصات التكنولوجية التي تشهد طلبًا متزايدًا.