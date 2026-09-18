خبار التكنولوجيا |خلل في iOS 27 يتسبب في تعطيل أجهزة آيفون.. سناب تكشف تفاصيل نظارات Specs للواقع المعزز

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
واتساب يخبئ مفاجأة لمستخدمي آيفون.. 3 حسابات على تطبيق واحد
بعد أن أتاح مؤخرا لمستخدمي آيفون إضافة حساب ثان إلى التطبيق نفسه، يعمل واتساب حاليا على توسيع هذه الميزة لتدعم ما يصل إلى ثلاثة حسابات، وفقا لتقارير متخصصة.
تسريب يكشف مفاجأة Galaxy S27 Ultra.. سامسونج ترفع سقف التصوير الاحترافي دون زيادة الدقة
شهدت كاميرات هواتف Galaxy Ultra تطورات محدودة نسبيا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن منظومة تصوير الفيديو حصلت على تحسينات أكثر وضوحا.
آبل تفتح باب حجز AirPods 5.. مزايا أقوى بنفس سعر الجيل السابق
كشفت شركة آبل Apple، عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة AirPods 5 خلال فعاليات مؤتمرها الخاص Surprise and Shine، لتقدم الجيل الجديد مع مجموعة من التحسينات المهمة، أبرزها توفير تقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC في كلا الإصدارين، دون زيادة في الأسعار.
خلل في iOS 27 يتسبب في تعطيل أجهزة آيفون.. وحيلة بسيطة تعيدها للعمل
في اليوم نفسه الذي أطلقت فيه آبل Apple، الإصدار التجريبي الأول من iOS 27.2، وبعد أيام قليلة فقط من طرح الإصدار المستقر من iOS 27، اكتشف مستخدمو آيفون سلسلة من حركات السحب على الشاشة يمكنها التسبب في تجميد الجهاز مؤقتا.
سناب تكشف تفاصيل نظارات Specs للواقع المعزز
كشفت شركة سناب Snap، عن شراكة جديدة وتفاصيل برمجية حول نظاراتها المرتقبة للواقع المعزز Specs، في محاولة لجذب المستخدمين الأوائل إلى الجهاز الذي يبدأ سعره من 2195 دولارا، تمهيدا لإطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري.
تسريبات تكشف تصميم ومواصفات Xiaomi 18 Pro قبل الإطلاق
ظهرت صور حقيقية مسربة لهواتف Xiaomi 18 Pro، تكشف مزيدا من التفاصيل حول تصميم الهاتف الرائد المرتقب، وذلك قبل الإعلان الرسمي عنه، ونشر الصور المسرب المعروف Digital Chat Station.
بعد فحص 420 ألف مركب.. ذكاء اصطناعي من LG يقود لاكتشاف جديد ضد تساقط الشعر
في الوقت الذي تقتصر فيه معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مهام مثل تلخيص رسائل البريد الإلكتروني أو إنشاء الصور، تستخدم شركة إل جي LG التقنية في مهمة أكثر تعقيدا: البحث عن حلول جديدة لمشكلة تساقط الشعر.
آبل توسع دعم ذكاء Siri الاصطناعي إلى 5 لغات جديدة في iOS 27.2
أطلقت شركة آبل Apple، الإصدار التجريبي الأول من نظام iOS 27.2، في خطوة لافتة تأتي رغم عدم طرح إصدار iOS 27.1، بالتزامن مع توسيع دعم قدرات Siri المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتشمل خمس لغات جديدة.