خبار التكنولوجيا |خلل في iOS 27 يتسبب في تعطيل أجهزة آيفون.. سناب تكشف تفاصيل نظارات Specs للواقع المعزز

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بعد أن أتاح مؤخرا لمستخدمي آيفون إضافة حساب ثان إلى التطبيق نفسه، يعمل واتساب حاليا على توسيع هذه الميزة لتدعم ما يصل إلى ثلاثة حسابات، وفقا لتقارير متخصصة.

شهدت كاميرات هواتف Galaxy Ultra تطورات محدودة نسبيا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن منظومة تصوير الفيديو حصلت على تحسينات أكثر وضوحا.

كشفت شركة آبل Apple، عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة AirPods 5 خلال فعاليات مؤتمرها الخاص Surprise and Shine، لتقدم الجيل الجديد مع مجموعة من التحسينات المهمة، أبرزها توفير تقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC في كلا الإصدارين، دون زيادة في الأسعار.

في اليوم نفسه الذي أطلقت فيه آبل Apple، الإصدار التجريبي الأول من iOS 27.2، وبعد أيام قليلة فقط من طرح الإصدار المستقر من iOS 27، اكتشف مستخدمو آيفون سلسلة من حركات السحب على الشاشة يمكنها التسبب في تجميد الجهاز مؤقتا.

كشفت شركة سناب Snap، عن شراكة جديدة وتفاصيل برمجية حول نظاراتها المرتقبة للواقع المعزز Specs، في محاولة لجذب المستخدمين الأوائل إلى الجهاز الذي يبدأ سعره من 2195 دولارا، تمهيدا لإطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري.

ظهرت صور حقيقية مسربة لهواتف Xiaomi 18 Pro، تكشف مزيدا من التفاصيل حول تصميم الهاتف الرائد المرتقب، وذلك قبل الإعلان الرسمي عنه، ونشر الصور المسرب المعروف Digital Chat Station.

في الوقت الذي تقتصر فيه معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مهام مثل تلخيص رسائل البريد الإلكتروني أو إنشاء الصور، تستخدم شركة إل جي LG التقنية في مهمة أكثر تعقيدا: البحث عن حلول جديدة لمشكلة تساقط الشعر.

أطلقت شركة آبل Apple، الإصدار التجريبي الأول من نظام iOS 27.2، في خطوة لافتة تأتي رغم عدم طرح إصدار iOS 27.1، بالتزامن مع توسيع دعم قدرات Siri المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتشمل خمس لغات جديدة.