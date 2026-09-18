هفضل شايله طول عمري.. أحمد فتحي يكشف عن موقف لا ينساه لأحمد حجازي

كشف أحمد فتحي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف جمعه بزميله أحمد حجازي خلال فترة تولي البرتغالي كارلوس كيروش القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدًا أن حجازي رفض ارتداء شارة قيادة المنتخب وتمسك باستمرارها مع فتحي.

وقال أحمد فتحي، خلال تصريحات تلفزيونية: «في وقت كيروش عرضوا على أحمد حجازي شارة الكابتن، قالهم لأ أحمد فتحي هو الكابتن».

وأضاف: «والموقف ده أنا هشيله لحجازي طول عمري، لأن موقف زي ده ميعملوش غير لاعب راجل ونضيف».

وأشاد فتحي بموقف حجازي، معتبرًا أن رفضه الحصول على شارة القيادة وتمسكه باستمرارها مع زميله يعكس تقديره للعلاقة بينهما واحترامه لدور فتحي داخل منتخب مصر.

وكان أحمد فتحي من أبرز لاعبي منتخب مصر خلال سنوات طويلة، وشارك في العديد من البطولات والمباريات الدولية، بينما حمل أحمد حجازي شارة القيادة في فترات مختلفة من مسيرته مع الفراعنة.