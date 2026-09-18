ريهام عبد الغفور عن حكاية نرجس: الشخصية كانت مركبة.. ولم أركز مع القصة الحقيقية| خاص فيديو

أعربت ريهام عبد الغفور عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل «حكاية نرجس»، مؤكدة أن الشخصية التي قدمتها خلال الأحداث كانت مركبة ومهمة بالنسبة لها.

وقالت ريهام، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، إنها كانت قد سمعت عن القصة الحقيقية المرتبطة بالشخصية، لكنها لم تركز في تفاصيلها، لأنها كانت حريصة على تقديم الدور بالشكل الذي تراه مناسبًا، وألا تتأثر بالقصة الحقيقية.

وأضافت أن اهتمامها الأساسي كان بتقديم الشخصية من منظورها الخاص، وبشكل مختلف يخدم العمل والشخصية التي تجسدها.

وتحدثت ريهام عبد الغفور أيضًا عن تكريمها في ملتقى «أولادنا» لذوي الهمم، معربة عن سعادتها بهذا التكريم، كما أشارت إلى تجربتها في فيلم «خريطة رأس السنة»، الذي جسدت خلاله شخصية فتاة من ذوي الهمم.

وأكدت ريهام أن ذوي الهمم يمنحونها طاقة إيجابية وسعادة كبيرة، مشيرة إلى أنها تتعلم منهم التسامح والروح الجميلة، قائلة: «لما بشوفهم بحس إن فيه خير في الدنيا».

كما كشفت أن دخولها مجال الفن لم يكن حلمًا منذ الطفولة، موضحة أن الأمر جاء بالصدفة، وأنها تشعر بالامتنان لنعمة موهبة التمثيل والفن، وتتمنى دائمًا أن يحافظ الله عليها وعلى كل الأشياء الجميلة في حياتها.

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