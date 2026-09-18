قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
رئيس وزراء تايلاند لليهود بعد إخلاء مقابرهم: اذهبوا لتموتوا في بلادكم
تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك
سعر عيار 21 في الصاغة الآن
ريهام عبد الغفور عن حكاية نرجس: الشخصية كانت مركبة.. ولم أركز مع القصة الحقيقية| خاص فيديو
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران وتستهدف شبكات للعملات الرقمية
ارتفاع النمو لـ5.1% وتراجع التضخم لـ12.7%.. الحكومة تستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري
دون تغيير..سعر الدولار في البنوك الآن
آبل توسع دعم ذكاء Siri الاصطناعي إلى 5 لغات جديدة في iOS 27.2
7 أسباب وراء نفاد رصيد عداد الكهرباء أبو كارت
فرنسا والأردن توقعان اتفاقية دفاعية.. وتؤكدان أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريهام عبد الغفور عن حكاية نرجس: الشخصية كانت مركبة.. ولم أركز مع القصة الحقيقية| خاص فيديو

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
أوركيد سامي

أعربت ريهام عبد الغفور عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل «حكاية نرجس»، مؤكدة أن الشخصية التي قدمتها خلال الأحداث كانت مركبة ومهمة بالنسبة لها.

وقالت ريهام، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، إنها كانت قد سمعت عن القصة الحقيقية المرتبطة بالشخصية، لكنها لم تركز في تفاصيلها، لأنها كانت حريصة على تقديم الدور بالشكل الذي تراه مناسبًا، وألا تتأثر بالقصة الحقيقية.

وأضافت أن اهتمامها الأساسي كان بتقديم الشخصية من منظورها الخاص، وبشكل مختلف يخدم العمل والشخصية التي تجسدها.

وتحدثت ريهام عبد الغفور أيضًا عن تكريمها في ملتقى «أولادنا» لذوي الهمم، معربة عن سعادتها بهذا التكريم، كما أشارت إلى تجربتها في فيلم «خريطة رأس السنة»، الذي جسدت خلاله شخصية فتاة من ذوي الهمم.

وأكدت ريهام أن ذوي الهمم يمنحونها طاقة إيجابية وسعادة كبيرة، مشيرة إلى أنها تتعلم منهم التسامح والروح الجميلة، قائلة: «لما بشوفهم بحس إن فيه خير في الدنيا».

كما كشفت أن دخولها مجال الفن لم يكن حلمًا منذ الطفولة، موضحة أن الأمر جاء بالصدفة، وأنها تشعر بالامتنان لنعمة موهبة التمثيل والفن، وتتمنى دائمًا أن يحافظ الله عليها وعلى كل الأشياء الجميلة في حياتها.

https://youtube.com/shorts/fl2A9Gy8mMQ?si=yBvw-aoQTGEXrJlq

الفنانة ريهام عبد الغفور اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

قطع المياه

قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم

الطقس

الطقس غدا.. القاهرة تتنفس بعد موجة الحر وأمطار تقترب من هذه المحافظات

المجني عليه

مقـ.تل مدرس أثناء محاولته فض مشاجرة بالمنوفية

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة في مصر 60 دقيقة

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة في مصر 60 دقيقة

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

عبد الخالق الحرق

إعلامي يكشف مفاجأة عن مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

بيزيرا

الزمالك يحقق في تسريب عقد خوان بيزيرا

ترشيحاتنا

مجدي الهواري

عصية على الفهم.. مجدي الهواري يكشف تفاصيل جديدة عن ما لم يحك عن بني مزار

يسرا

يسرا تهنئ هاني هلال بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسى

عمرو دياب

وغلاوتك.. عمرو دياب يبدأ حفلته في جدة

بالصور

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

الرمان ليس مجرد فاكهة.. فوائد مهمة لصحة الرجل

الرمان
الرمان
الرمان

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد