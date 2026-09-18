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الأرصاد تحذر من أتربة الصحراء الغربية وتؤكد: انخفاض تدريجي في الحرارة يمتد للأربعاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من أتربة الصحراء الغربية وتؤكد: انخفاض تدريجي في الحرارة يمتد للأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارًا من غدٍ الجمعة وحتى الأربعاء المقبل الموافق 23 سبتمبر، في مؤشر على تحسّن تدريجي في الأحوال الجوية بعد الارتفاع المؤقت الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن طقس الغد يميل إلى الاعتدال والرطوبة في ساعات الصباح الباكر، ويكون حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما تستمر شدة الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يعتدل الجو مساءً ليصبح مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب الأنحاء.

تحذير من الشبورة المائية

وأضافت أن الهيئة تتوقع تكوّن شبورة مائية من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث نحو 30% تقريبًا على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع فرص لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب محافظة البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جدًا بنسبة حدوث نحو 10% تقريبًا على بعض المناطق.

وعن الرياح، أوضحت شاكر نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على بعض شواطئ الإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد - العريش، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ليتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

وفيما يخص درجات الحرارة، تتوقع الهيئة أن تسجل الجمعة 18 سبتمبر: 

القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية عظمى (محسوسة 35)، والوجه البحري 32 درجة (محسوسة 34)، والسواحل الشمالية الشرقية 31 درجة (محسوسة 34)، والسواحل الشمالية الغربية 29 درجة (محسوسة 32)، وشمال الصعيد 34 درجة (محسوسة 36)، وجنوب الصعيد 42 درجة (محسوسة 43).

ويستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة حتى الأربعاء 23 سبتمبر، لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 32 و33 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 28 و29 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 33 و35 درجة، بينما تتراوح على جنوب الصعيد بين 39 و40 درجة.

ودعت شاكر المواطنين كافة إلى ضرورة المتابعة المستمرة للتحديثات والنشرات الدورية الصادرة عن الهيئة خلال الفترة المقبلة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة شبورة مائية

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