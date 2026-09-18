أمريكا.. تحطم طائرة إف-16 خلال رحلة تدريبية في ميشيجان وإخلاء المنطقة

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز «إف-16» تابعة للحرس الوطني الجوي لولاية تكساس، خلال رحلة تدريبية في ولاية ميشيجان الأمريكية، فيما تمكن الطيار من القفز بالمظلة والنجاة من الحادث.

وأدى تحطم الطائرة إلى تدمير عدد من المنازل والمتاجر في المنطقة، بحسب المعلومات الأولية، فيما أخلت السلطات المنازل والشركات الواقعة في نطاق يقارب كيلومترين من موقع الحادث، على خلفية تسرب مواد كيميائية خطرة.

وكانت الطائرة قد أقلعت في مهمة تدريبية روتينية من أحد مراكز التدريب في ولاية ميشيجان، قبل أن تتحطم في المنطقة، فيما لم تكشف السلطات حتى الآن عن ملابسات الحادث أو أسبابه.

ونُقل الطيار إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأفادت الشرطة بأنه كان واعيًا وقادرًا على التحدث مع عناصر إنفاذ القانون عقب وصوله إلى الموقع.

ولم تُسجل، وفق المعلومات المتاحة، إصابات أخرى جراء الحادث، بينما تواصل السلطات عمليات التأمين والتحقيق في ملابساته.