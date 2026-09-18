قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا.. تحطم طائرة إف-16 خلال رحلة تدريبية في ميشيجان وإخلاء المنطقة
فريق تحقيق أممي: شبهات بارتكاب أمريكا جرائم حرب في إيران
«الخليج في قلب خريطة الطاقة».. وزير البترول الأسبق: المنطقة تملك 70% من احتياطيات البترول والغاز عالميًا
آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م
الدفاع الفرنسية: اجتماع باريس بحث خارطة طريق لبنان لحصر السلاح وترتيبات ما بعد اليونيفيل
أمريكا تمنح مسؤولين إيرانيين تأشيرات لحضور جمعية الأمم المتحدة وترفض طلب أبو مازن
طقس اليوم| انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
أمريكا: السجن 17 شهرا لمواطن هدد بقتل اليهود وكامالا هاريس وإيلون ماسك
حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد
وزير التعليم يعلن إلغاء الفترة المسائية بالابتدائي العام المقبل وحظر «الهوم سكولينج» بالدولية
البنتاجون تدرس سحب ثلث القوات الأمريكية من أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الخليج في قلب خريطة الطاقة».. وزير البترول الأسبق: المنطقة تملك 70% من احتياطيات البترول والغاز عالميًا

النفط
النفط
محمد البدوي

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الثقل الحقيقي لمنطقة الخليج في سوق الطاقة العالمية لا يعود فقط إلى حجم إنتاجها، وإنما إلى ما تمتلكه من احتياطيات ضخمة تجعلها عنصرًا رئيسيًا في معادلة إمدادات البترول والغاز عالميًا.

إجمالي احتياطيات البترول والغاز 

وأوضح كمال، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن دول الخليج تستحوذ على نحو 70% من إجمالي احتياطيات البترول والغاز في العالم، في حين تسهم بما يتراوح بين 23 و25% من الإنتاج العالمي.

وأشار إلى أن الجمع بين هذه الاحتياطيات الضخمة وحجم الإنتاج الكبير يجعل أي تطورات أو اضطرابات في المنطقة تنعكس سريعًا على أسواق الطاقة، خاصة مع ارتباط جزء مهم من حركة الإمدادات العالمية بما يتم إنتاجه وتصديره من دول الخليج.

ولفت وزير البترول الأسبق إلى أن التحدي لا يقتصر على حجم الإنتاج، وإنما يمتد إلى حركة نقل وتصدير الطاقة، موضحًا أن التطورات المرتبطة بالملاحة والإمدادات عبر مضيق هرمز تفرض ضغوطًا إضافية على أمن الطاقة العالمي، في ظل اعتماد العديد من الدول على البترول والغاز القادم من المنطقة.

طبيعة سوق الطاقة العالمية 

وأضاف أن طبيعة سوق الطاقة العالمية تجعل الاضطرابات المفاجئة في أي منطقة رئيسية للإنتاج والتصدير قادرة على التأثير في حركة الإمدادات، وهو ما يفرض على الدول والمستهلكين التعامل مع مخاطر انقطاع أو تراجع الإمدادات.

وشدد كمال على أن ضمان استقرار أسواق الطاقة يتطلب تنويع مصادر الحصول على البترول والغاز، إلى جانب وجود مخزونات وهوامش أمان كافية تسمح بامتصاص أي اضطرابات طارئة في الإنتاج أو حركة التجارة، بما يساعد على الحفاظ على استقرار السوق العالمية.

الطاقة النفط أسعار النفط سعر البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

قطع المياه

قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

المتهمان

حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

الطقس

الطقس غدا.. القاهرة تتنفس بعد موجة الحر وأمطار تقترب من هذه المحافظات

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

المجني عليه

مقـ.تل مدرس أثناء محاولته فض مشاجرة بالمنوفية

ترشيحاتنا

الكبد

تحذير.. هذه الأشياء تجعلك أكثر عرضة لسرطان الكبد

الأمعاء

ليس للبشرة فقط.. فوائد الكولاجين لصحة الأمعاء والميكروبيوم

المفاصل

اعرف أهم المعلومات عن التهاب المفاصل العظمي

بالصور

الرمان ليس مجرد فاكهة.. فوائد مهمة لصحة الرجل

الرمان
الرمان
الرمان

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد