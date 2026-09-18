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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طقس اليوم| انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

الطقس
الطقس
محمود زيدان

كشفت منار غانم، المتنبئ الجوي، عن انخفاض ملحوظ سيبدأ اعتبارًا من اليوم الجمعة، بنحو 4 إلى 5 درجات، لتصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 33 درجة مئوية.

وأكدت، غانم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأسبوع المقبل، وهو الأخير من فصل الصيف، سيشهد درجات حرارة حول معدلاتها الصيفية المعتادة، تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى خلاله بين 32 و33 درجة مئوية، مع أجواء أقرب إلى الخريفية وتحسن تدريجي في حالة الطقس.

وأضافت أن فترات الصباح الباكر ستشهد انخفاضًا أكبر في درجات الحرارة وأجواء معتدلة، مع استمرار وجود بعض الحرارة خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا، ليظهر فارق واضح بين درجات الحرارة خلال النهار والليل.

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