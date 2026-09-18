أمريكا: السجن 17 شهرا لمواطن هدد بقتل اليهود وكامالا هاريس وإيلون ماسك

قضت محكمة أمريكية بسجن ثاديوس ويند، البالغ من العمر 52 عامًا والمقيم في ولاية مين، لمدة 17 شهرًا، إلى جانب إخضاعه لثلاث سنوات من الإفراج المشروط، بعد إدانته بنشر تهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن ويند أُدين في يوليو الماضي بثلاث تهم تتعلق بنشر تهديدات عبر الإنترنت استهدفت أفرادًا وجماعات، من بينهم أشخاص من اليهود، ونائبة الرئيس الأمريكية السابقة كامالا هاريس، ورجل الأعمال إيلون ماسك، إلى جانب ضباط شرطة محليين.

وخلال تفتيش منزل ويند، عثر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على عدد من السيوف، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

وقال المدعي العام في ولاية مين، أندرو بنسون، إن القضية تمثل تحذيرًا من خطورة توجيه التهديدات عبر الإنترنت، مؤكدًا أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا يعفي أصحابها من المسؤولية القانونية عن أفعالهم.

ويأتي الحكم في إطار جهود السلطات الأمريكية لملاحقة التهديدات المنشورة عبر الإنترنت، واتخاذ إجراءات قانونية بحق من تثبت إدانتهم بارتكاب مثل هذه الأفعال.