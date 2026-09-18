قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن أعتذر.. هشام عبد الحميد يوضح حقيقة عودته إلى مصر بعد غياب 10 سنوات
دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وقضاء الحوائج
«بياناتك مش للبيع».. 5 ملايين جنيه غرامة لمن يتداول معلوماتك الحساسة
بمشاركة 11 وزارة.. الحكومة تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
بشرى لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف ومفاجأة بشأن درجات الحرارة
زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره
يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة
ترامب يخطط للقاء رئيسة فنزويلا الأسبوع المقبل
عملية الإقصاء الاقتصادي.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران
تسريبات تكشف تصميم ومواصفات Xiaomi 18 Pro قبل الإطلاق
القبض على صانعة محتوى بالدقهلية تنشر فيديوهات مخلة عبر صفحتها
بعد قصف إيراني.. اشتعال النيران في ناقلة نفط بمضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«بياناتك مش للبيع».. 5 ملايين جنيه غرامة لمن يتداول معلوماتك الحساسة

البيانات الشخصية
البيانات الشخصية

وضع قانون حماية البيانات الشخصية إطارًا قانونيًا لحماية معلومات المواطنين وتنظيم عمليات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتداولها، مع فرض عقوبات مشددة على التعامل غير المشروع مع البيانات الشخصية الحساسة.

الحبس والغرامة.. عقوبة التعامل غير المشروع

ونصت المادة 41 من القانون على معاقبة كل حائز أو متحكم أو معالج يقوم بجمع أو إتاحة أو تداول أو معالجة أو إفشاء أو تخزين أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة دون الحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في غير الحالات التي يسمح بها القانون.

وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو إحدى العقوبتين.

الموافقة الصريحة أساس التعامل مع البيانات

وأكد القانون، في المادة الثانية، أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها بأي وسيلة إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الحالات التي يجيزها القانون.

ويضع ذلك إطارًا واضحًا للتعامل مع البيانات، بحيث لا تكون المعلومات الشخصية متاحة للتداول أو المعالجة بصورة مفتوحة دون سند قانوني أو موافقة صاحبها.

ما حقوق صاحب البيانات؟

حدد القانون مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الشخص المعني ببياناته الشخصية، من بينها:

الاطلاع والمعرفة:
حق الشخص في معرفة البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج، والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.

سحب الموافقة:
يحق لصاحب البيانات العدول عن موافقته المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.

التصحيح والمحو:
يحق له طلب تصحيح أو تعديل أو محو أو إضافة أو تحديث بياناته الشخصية.

تحديد نطاق المعالجة:
يستطيع صاحب البيانات طلب تخصيص عملية معالجة بياناته في نطاق محدد.

الإبلاغ عن الخروقات:
يحق له العلم بأي خرق أو انتهاك يتعلق ببياناته الشخصية.

الاعتراض على المعالجة:
يحق له الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية أو نتائج هذه المعالجة، متى تعارضت مع حقوقه وحرياته الأساسية.

حماية البيانات مسؤولية قانونية

ويهدف الإطار الذي وضعه القانون، إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب البيانات والجهات التي تجمع أو تعالج أو تحتفظ بالمعلومات الشخصية، مع منح المواطن أدوات قانونية تمكنه من معرفة كيفية التعامل مع بياناته، والاعتراض على استخدامها في الحالات التي تمس حقوقه وحرياته الأساسية.

حماية البيانات الشخصية الحبس والغرامة البيانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

قطع المياه

قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

المتهمان

حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

الطقس

الطقس غدا.. القاهرة تتنفس بعد موجة الحر وأمطار تقترب من هذه المحافظات

ترشيحاتنا

المجني عليه

مقـ.تل مدرس أثناء محاولته فض مشاجرة بالمنوفية

سيارة الواقعة

انهال عليهن بالسباب.. طالبات جامعيات يناشدن ضبط سائق سيارة أجرة بسوهاج

حبس

بزعم العلاج الروحاني.. حبس شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

بالصور

الرمان ليس مجرد فاكهة.. فوائد مهمة لصحة الرجل

الرمان
الرمان
الرمان

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد