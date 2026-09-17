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قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم

قطع المياه
قطع المياه
آية الجارحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من مناطق الهرم، غدا الجمعة.

قطع المياه 

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بالانقطاع، تشمل: المنطقة من شارع عثمان محرم حتى شارع عز الدين عمر، يمينًا ويسارًا شارع ترسا.

موعد انقطاع المياه 

وتبدأ فترة انقطاع المياه اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2026، وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026.

وأوضحت الشركة أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال لحامات لـ3 شوارع جانبية بنطاق محطة مترو الطالبية بشارع الهرم، ضمن أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق، المرحلة الأولى.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125؛ لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.
 

قطع المياه انقطاع المياه موعد انقطاع المياه عثمان محرم عز الدين عمر ترسا

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