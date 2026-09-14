وزيرة الإسكان تتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة ومياه الشرب والصرف الصحي بمدينتي الشروق وبدر

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع لجنة المرافق بالوزارة، لمتابعة موقف منظومة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينتي الشروق وبدر.

وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهات التابعة للوزارة والمعنية بملفات مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيسي جهازي تنمية مدينتي الشروق وبدر.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في مستهل الاجتماع، أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لمنظومة المرافق بمحافظة القاهرة ومدينتي الشروق وبدر، باعتبارها أحد أهم محاور الخدمات الأساسية التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين، مشيدة بالجهود المبذولة للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين كفاءة منظومة التشغيل والصيانة، بما يضمن تقديم خدمات أفضل وأكثر استدامة للمواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ وتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة ضرورة التعامل معها بصورة فاعلة، بجانب مراجعة الهياكل الإدارية للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحسن استغلال وتوظيف الموارد البشرية المتاحة بكل شركة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ووجهت وزيرة الإسكان بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع المتابعة لمعدلات الإنجاز، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، كما وجهت برفع معدلات تحصيل فواتير استهلاك المياه لمختلف الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للجهات القائمة على تقديم الخدمة، ويدعم قدرتها على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة ورفع كفاءة منظومة المرافق.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تلافي أي ملاحظات تتعلق بأعمال التشغيل والصيانة، وسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مع الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة العامة خلال تنفيذ وتشغيل المشروعات، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الأصول واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة، وموقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، من بينها عنبر الطوارئ للري بمحطة معالجة عرب أبو ساعد، ومحطة الصرف الصحي لمنطقة أرض النرش، والمرحلة الثانية لتوسعات محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة عين شمس، وخط الطرد بقطر 1500 مم من محطة عين شمس، وموقفي المرحلتين الثالثة والرابعة لمحطة معالجة الجبل الأصفر، ومحطة صرف صحي منطقة محمد نجيب، وشبكات الصرف الصحي.

كما تم استعراض أعمال التوسعات الخاصة بمحطات المعالجة، وفقًا للاحتياجات المستقبلية وبما يتواكب مع خطط التوسع العمراني والزيادة السكانية المتوقعة بمحافظة القاهرة، فضلًا عن متابعة موقف منظومة الصرف الصحي بمناطق شرق النيل.

وفيما يتعلق بمدينة الشروق، استعرض الاجتماع موقف منظومة المرافق، بما يشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق الرابية وجنيفة، إلى جانب متابعة أعمال تنفيذ المشروعات بمنطقة السلام، ضمن أعمال توسعات المدينة.

وبالنسبة لمدينة بدر، تم استعراض موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من بينها محطة رفع الصرف الصحي رقم «8»، ومحطتا الرفع الرئيسية لمياه الشرب رقما «4 و5»، ومحطة رفع الصرف الصحي «4 أ»، بالإضافة إلى خط صرف صحي انحدار بطول 28 كم وقطر 1800 مم.

كما استعرض الاجتماع موقف مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالمرحلة الثالثة بمنطقة المطورين بمساحة 800 فدان، إلى جانب أعمال إعادة تأهيل وتطوير الخزانين العلويين وملحقاتهما، وإعادة تأهيل رافع المياه رقم «2»، وتناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رافع مياه الشرب رقم «4»، بالإضافة إلى تنفيذ بوستر رافع لمياه الري بمنطقة بيت الوطن والحزام الأخضر، وتنفيذ عدد من الخطوط اللازمة لتدعيم شبكة المياه بالمنطقة.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض تقرير الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بشأن منظومة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة ومدينتي الشروق وبدر، وما تضمنه من عدد من الملاحظات، حيث تم التأكيد على سرعة التعامل معها والعمل على تلافيها، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على استدامة وكفاءة تشغيل المحطات وشبكات الصرف الصحي.