مدرب كوريا الجنوبية ينفي استخدام الذكاء الاصطناعي للتحضير للمباريات

نفى الإسباني روبرت مورينو، المدرب المؤقت لمنتخب كوريا الجنوبية، استخدامه للذكاء الاصطناعي في مهامه السابقة للتحضير للمباريات، وذلك أثناء إعلانه عن قائمة الفريق الأولى تحت قيادته يوم الاثنين.

وكان قد تم تعيين مورينو في شهر أغسطس بموجب عقد يمتد حتى نهاية شهر نوفمبر، ليخلف بذلك هونج ميونج-بو الذي استقال عقب مشاركة مخيبة للآمال في كأس العالم، حيث أُقصي المنتخب الكوري الجنوبي من دور المجموعات.

يُذكر أن مورينو -الذي سبق له قيادة المنتخب الإسباني في تسع مباريات عام 2009- كان قد أُقيل من تدريب نادي سوتشي في سبتمبر 2025 بعد سلسلة من النتائج السلبية، إذ اتهمه النادي الروسي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

تعليق مورينو

وقال مورينو في مؤتمر صحفي بمدينة تشونان: "إذا تحققتم من الحقائق، ستجدون أن الكثير مما نُشر قد أُخرج عن سياقه وضُخّم بشكل مبالغ فيه، من الواضح أنني أستخدم التكنولوجيا، لكن تلك التقارير غير صحيحة".

وستكون المباراة الأولى لمورينو من أصل ست مباريات سيقود فيها الفريق، في 24 سبتمبر ضد الإكوادور، مع استمرار سون هيونج-مين في حمل شارة قيادة المنتخب الكوري الجنوبي.

وعن مهاجم فريق "لوس أنجلوس إف سي" البالغ من العمر 34 عامًا، قال مورينو: "ندرك جميعًا تعدد مراكز سون وقدرته على اللعب في أكثر من مركز؛ فبالنسبة لي، يمكنه اللعب في ثلاثة مراكز مختلفة".

وتقع على عاتق مورينو مهمة استعادة ثقة الجماهير في المنتخب الوطني؛ إذ تحولت حالة الاستياء التي صاحبت تعيين هونغ في عام 2024 إلى غضب عارم عقب الأداء المتواضع في كأس العالم.

وكان هونغ قد خضع لاستجواب من قبل المشرعين في جلسة استماع برلمانية في يوليو، إلى جانب تشونغ مونج-غيو، الرئيس السابق للاتحاد الكوري لكرة القدم، الذي داهمت الشرطة مكاتبه في شهر أغسطس.

وقد قدم الاتحاد الكوري اعتذارًا بعد أن كشف تقرير تدقيق حكومي مسرّب أن الاتحاد وفّر "خدمات ترفيه جنسي" لحكام أجانب خلال عامي 2011 و2012.