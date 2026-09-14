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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شركات السيارات تنفق المليارات على الذكاء الاصطناعي والعائد يتأخر سنوات

الذكاء الاصطناعي بالسيارات
الذكاء الاصطناعي بالسيارات

تخوض صناعة السيارات العالمية مرحلة إعادة تقييم جذرية لاستثماراتها الضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، بعد سنوات من إنفاق مليارات الدولارات أملًا في تحقيق مكاسب مالية سريعة. 

وتواجه الشركات واقعًا تنفيذيًا معقدًا مع بدء دمج هذه التقنيات في العمليات اليومية وتطوير الأنظمة المدمجة داخل المركبات، في ظل غياب العوائد المالية المباشرة وتزايد الضغوط على الميزانيات المخصصة للبحث والتطوير.

تحديات دمج البرمجيات والمنافسة على الرقائق الإلكترونية

تكشف التحديات الميدانية أن دمج برمجيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع يتطلب إعادة هيكلة شاملة للعمليات التشغيلية، وهو ما يستغرق وقتًا أطول مما توقعته الإدارات التنفيذية. 

وتزداد حدة الأزمة مع تعثر سلاسل التوريد الخاصة بالشريحة الإلكترونية، حيث تتفوق شركات الإلكترونيات الاستهلاكية الكبرى في الحصول على أسبقية توريد معالجات الحوسبة الفائقة وأشباه الموصلات. 

وتتسبب هذه المنافسة في إبطاء وتيرة إنتاج السيارات المعرفة بالبرمجيات، مما يدفع المصنعين إلى مراقبة نفقاتهم بحذر واضطرارهم للانتظار لسنوات قبل حصاد الأرباح.

الفجوة التنافسية ورؤية السنوات 5 القادمة

ويرى محللون في القطاع أن السنوات 5 القادمة ستشهد حسمًا ملموسًا بين الشركات التي تستطيع الصمود واستكمال التحول الرقمي وتلك التي ستتراجع تنافسيتها في الأسواق. 

ورغم التكاليف المرتفعة والمخاطر المالية المحيطة بتطوير هذه التكنولوجيا، فإن التراجع عن الاستثمار يهدد بوقف التطور التكنولوجي للمؤسسات بالكامل. 

وتواصل شركات السيارات المراهنة على الحلول الذكية لتحسين كفاءة خطوط التجميع وإدارة سلاسل التزويد وتطوير أنظمة القيادة الذاتية، رغبةً في تأمين مكانة متقدمة عند اكتمال نضج هذه التكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي بالسيارات أزمة أشباه الموصلات برمجيات السيارات 2026 مستقبل صناعة السيارات

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