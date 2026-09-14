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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أول سيارة SUV بسقف قابل للطي بقوة 1527 حصانًا

شاومي سكاينوماد
شاومي سكاينوماد
عزة عاطف

أطلقت شركة شاومي الصينية سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة سكاينوماد N90، لتؤكد دخولها القوي سوق السيارات الفاخرة المعتمدة على تقنيات تمديد المدى EREV. 

وتأتي السيارة الجديدة كخطوة تالية بعد نجاح طرازاتها الكهربائية ذات الأداء الفائق التي بلغت قوتها 1527 حصانًا، حيث قدمت شاومي طراز N90 Max وإصدار Explorer Edition المجهز بكابينة سقف كهربائية منبثقة مخصصة للتخييم والأنشطة الخارجية، ما يجعل السيارة خيارًا فريدًا يدمج بين المساحة المعيشية الرقمية وقدرات المغامرة الذكية.

منظومة دفع هجينة بمدى سير يتجاوز 1700 كيلومتر

تعتمد شاومي سكاينوماد N90 على منظومة دفع ممتدة المدى تجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني يعمل كمولد كهربائي، ومحركين كهربائيين على المحورين الأمامي والخلفي. 

وتنتج المنظومة الكهربائية قوة إجمالية تبلغ 416 حصانًا، موزعة بواقع 210 كيلواط للمحرك الأمامي و100 كيلواط للمحرك الخلفي. 

وتسمح هذه التوليفة للسيارة بقطع مدى سير إجمالي يصل إلى 1705 كيلومترات اعتمادًا على خزان الوقود والبطارية معًا وفق تقويم CLTC، بينما توفر البطارية سعة 76 كيلواط/ساعة مدى سير كهربائي خالصًا يبلغ 464 كيلومترًا.

مقصورة رقمية تتحول إلى غرفة معيشة وغرفة سقف منبثقة

تتميز السيارة بمفهوم تصميمي داخلي يركز على المساحات المعيشية المرنة، حيث يمكن تدوير المقاعد الأمامية بمقدار 180 درجة لمواجهة ركاب الصف الثاني حول طاولة قابلة للطي، إلى جانب إمكانية اختيار مقاعد الراحة الفائقة Zero Gravity المجهزة بأنظمة التدليك والتهوية. 

وتتضمن المقصورة شاشة رئيسية بمقاس 16.1 بوصة تعمل بنظام HyperOS، وشاشة سقفية للترفيه بمقاس 21.4 بوصة قابلة للانزلاق، بالإضافة إلى ثلاجة سعة 9 لترات. 

شاومي سكاينوماد

وفي إصدار Explorer Edition، يبرز سقف السيارة المجهز بكابينة كهربائية منبثقة ترتفع بضغطة زر لتوفر مساحة علوية محمية ومكيفة تدعم أنشطة التخييم والتصوير في المناطق النائية، مع عمق خوض في المياه يصل إلى 750 ملم.

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