التمريض بـ66 ألف جنيه.. مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2026

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن مصروفات جامعة القاهرة الأهلية حيث أعلنت الجامعة التنسيق الخاص بها والكليات التي تم استيفاء العدد بها، والكليات المتبقي بها أعداد للطلاب من المرحلة الثالثة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بجامعة القاهرة الأهلية



كلية الطب %91.875

كلية طب الأسنان تم استيفاء العدد المطلوب

كلية العلاج الطبيعي %78.13

كلية الصيدلة %78.59

كلية الطب البيطري %67.03

كلية التمريض %57.66

كلية الهندسة (هندسة الطاقة الكهربية والمتجددة) %78.59

كلية الهندسة (هندسة العمارة و العمران المستدام) %76.68

كلية الهندسة (هندسة إدارة التشييد والبنية التحتية) %76.09

كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي - الأمن السيبراني و الشبكات (علمي علوم) %72.18

كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي - الذكاء الاصطناعي (علمي علوم) %73.44

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – الأمن السيبراني والشبكات (علمي رياضة) 68,91%

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – الذكاء الاصطناعي (علمي رياضة) 69,22%

كلية العلوم – التقنية الحيوية (علمي علوم) تم استيفاء العدد المطلوب

كلية العلوم – الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي (علمي علوم) 63,28%

كلية العلوم – الفيزياء الحيوية الطبية (علمي علوم) 57,66%

كلية العلوم – الفيزياء الحيوية الطبية (علمي رياضة) 58,91%

كلية الأعمال – إدارة الأعمال (علمي علوم – رياضة) 66,41%

كلية الأعمال – المحاسبة المالية (علمي علوم – رياضة) 65,78%

كلية الأعمال – التأمين (علمي علوم – رياضة) 60,00%

كلية الأعمال – إدارة الأعمال (أدبي) 58,13%

كلية الأعمال – المحاسبة المالية (أدبي) 57,81%

كلية الأعمال – التأمين (أدبي) 55,00%

كلية السياسة والاقتصاد – الإحصاء وعلوم البيانات (علمي علوم – رياضة) 63,90%

كلية السياسة والاقتصاد – اقتصاديات التكنولوجيا المالية (علمي علوم – رياضة) تم استيفاء العدد المطلوب

كلية السياسة والاقتصاد – السياسات العامة (علمي علوم – رياضة) تم استيفاء العدد المطلوب

كلية السياسة والاقتصاد – الدراسات الدولية الأمنية (علمي علوم – رياضة) تم استيفاء العدد المطلوب

كلية السياسة والاقتصاد – الإحصاء وعلوم البيانات (أدبي) 67,97%

كلية السياسة والاقتصاد – اقتصاديات التكنولوجيا المالية (أدبي) تم استيفاء العدد المطلوب

كلية السياسة والاقتصاد – السياسات العامة (أدبي) تم استيفاء العدد المطلوب

كلية السياسة والاقتصاد – الدراسات الدولية الأمنية (أدبي) تم استيفاء العدد المطلوب

كلية القانون (علمي علوم – رياضة) تم استيفاء العدد المطلوب

كلية القانون (أدبي) تم استيفاء العدد المطلوب

كلية التربية للطفولة المبكرة (علمي علوم – رياضة) تم استيفاء العدد المطلوب

كلية التربية للطفولة المبكرة (أدبي) تم استيفاء العدد المطلوب



مصروفات جامعة القاهرة الأهلية



كلية الطب: 170 ألف جنيه سنويًا.

كلية طب الأسنان: 137 ألف جنيه سنويًا.

كلية الصيدلة: 120 ألف جنيه سنويًا.

كلية العلاج الطبيعي: 120 ألف جنيه سنويًا.

كلية الطب البيطري: 85 ألف جنيه سنويًا.

كلية الهندسة: 88 ألف جنيه سنويًا.

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 88 ألف جنيه سنويًا.

كلية التمريض: 66 ألف جنيه سنويًا.

كلية العلوم: 66 ألف جنيه سنويًا.

كلية إدارة الأعمال: 66 ألف جنيه سنويًا.

كلية السياسة والاقتصاد: 66 ألف جنيه سنويًا.

كلية القانون: 55 ألف جنيه سنويًا.

كلية التربية للطفولة المبكرة: 33 ألف جنيه سنويًا.

المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة القاهرة الأهلية

بطاقة الترشيح للطالب مستخرجة من الموقع الإلكتروني للجامعة (مع 3 صور منها).

أصل و3 صور من شهادة الثانوية العامة.

أصل و3 صور من شهادة الميلاد (كمبيوتر حديثة).

عدد 6 صور شخصية حديثة (4 \times 6) ذات خلفية بيضاء.

عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي لكل من الطالب وولي الأمر.

نموذج (2) جند ونموذج (6) جند للطلاب الذكور.

شروط القيد النهائي

لا يُعتبر قيد الطالب نهائياً بالجامعة إلا بعد استيفاء الشروط التالية:

التوقيع على طلب الالتحاق الموجود بالجامعة من قِبل الطالب وولي الأمر.

مراجعة واستلام أصل الشهادات بمقر الجامعة.

اعتماد قيد الطالب رسمياً من قِبل مجلس الجامعات الأهلية.