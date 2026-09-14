المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

كشف شريف الخشاب، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، حقيقة ما تردد بشأن دخول النادي في مفاوضات مع الإسباني جاريدو لتولي القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن المدرب لم يكن ضمن حسابات النادي.

جارديو

وقال الخشاب، خلال تصريحاته عبر برنامج «الكلاسيكو»، إن جاريدو تواجد في مباراة غزل المحلة خلال زيارته لمصر، موضحًا أنه صديق لأحد الوكلاء، وهو من عرض عليه متابعة اللقاء من المقصورة، مشددًا على أن إدارة المحلة فوجئت بوجوده ولم تكن هناك أي مفاوضات معه.

وتطرق المدير الرياضي لغزل المحلة إلى مستحقات النادي لدى الأهلي، مؤكدًا أن القلعة الحمراء ملتزمة بالاتفاق، بعدما سددت الدفعة الأولى بالكامل وفي موعدها، مشيرًا إلى أن هناك دفعة أخرى متبقية موعدها في شهر نوفمبر المقبل، كما أشاد بإمكانيات محمود صلاح، مؤكدًا أنه لاعب مميز وقادر على اللعب في أكثر من مركز ويحتاج فقط إلى الحصول على فرصة.