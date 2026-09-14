أعظم لحظات حياتي.. ضابط أمريكي أسقطت إيران طائرته يروي قصة إنقاذه

يقدم أحد أفراد الطاقم الجوي الأمريكي اللذين أسقطت طائرتهما من طراز إف-15إي فوق إيران في أبريل أول رواية علنية له عن المحنة وعملية الإنقاذ في تقرير يتضمن لقطات تم رفع السرية عنها حديثاً.

أفادت شبكة سي إن إن يوم السبت أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ومسؤولين سياسيين آخرين في البنتاجون ضغطوا على الاثنين للمشاركة في المقابلة.

تم التعرف على عضو الطاقم الذي وافق على الظهور (بينما لم يوافق الطيار) فقط باسم "برافو"، وهو ضابط أنظمة الأسلحة في الطائرة النفاثة الذي أمضى ما يقرب من يومين بمفرده في الجبال الإيرانية.

بحسب برنامج "60 دقيقة" على قناة سي بي إس، سقط الضابط على الأرض بسرعة تتراوح بين 70 و100 ميل في الساعة لأن مظلته تضررت عندما أسقطت إيران الطائرة.

وقال "في لحظة ما، عندما نظرت إلى الأعلى ولم أرَ مظلة، كان ذلك أكثر شيء مرعب رأيته في حياتي"، مضيفا: "لقد تعرضت لإصابات، لكننا جميعًا نتدرب على التكيف والتغلب على الأمور التي نواجهها. لقد تحركت بأسرع ما يمكن، على الرغم من الإصابات، بعيدًا عن المكان الذي هبطت فيه."

صرح الأدميرال براد كوبر، الذي يرأس القيادة المركزية الأمريكية، لشبكة سي بي إس نيوز، بأنه كان هناك أكثر من 90 جنديًا أمريكيًا على الأرض في عملية الإنقاذ التي شهدت وجود قوات عسكرية أمريكية على الأرض في إيران لأول مرة منذ 46 عامًا.

يقول برافو إن رؤية منقذيه كانت "إحدى أعظم لحظات حياتي".