قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 14 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
882 دولار شهريا.. رابط التقديم على وظيفة السفارة البريطانية بالقاهرة
غدا صرف 4 مليارات جنيه لمستحقي "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر
التعليم فرض.. 9 حقائق في بداية العام الدراسي ينبغي على الآباء معرفتها
الأرصاد تحذر من الشبورة.. انخفاض الرؤية على الطرق و7 نصائح لقائدي السيارات
آخر إجازة رسمية في 2026.. متى يحصل الموظفون على العطلة المقبلة؟
حر شديد في الصعيد ورطوبة بالقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين
القاهرة 35.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
الأنبا إسطفانوس يرسم ثلاثة كهنة جدد بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا
أعظم لحظات حياتي.. ضابط أمريكي أسقطت إيران طائرته يروي قصة إنقاذه
تحديد مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك وبيراميدز في مواجهات عربية
كيفية صلاة قيام الليل؟.. عدد الركعات ووقت الصلاة وأفضل دعاء فيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أعظم لحظات حياتي.. ضابط أمريكي أسقطت إيران طائرته يروي قصة إنقاذه

سقوط طائرة أمريكية
سقوط طائرة أمريكية
ناصر السيد

يقدم أحد أفراد الطاقم الجوي الأمريكي اللذين أسقطت طائرتهما من طراز إف-15إي فوق إيران في أبريل أول رواية علنية له عن المحنة وعملية الإنقاذ في تقرير يتضمن لقطات تم رفع السرية عنها حديثاً.

أفادت شبكة سي إن إن يوم السبت أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ومسؤولين سياسيين آخرين في البنتاجون ضغطوا على الاثنين للمشاركة في المقابلة.

تم التعرف على عضو الطاقم الذي وافق على الظهور (بينما لم يوافق الطيار) فقط باسم "برافو"، وهو ضابط أنظمة الأسلحة في الطائرة النفاثة الذي أمضى ما يقرب من يومين بمفرده في الجبال الإيرانية.

بحسب برنامج "60 دقيقة" على قناة سي بي إس، سقط الضابط على الأرض بسرعة تتراوح بين 70 و100 ميل في الساعة لأن مظلته تضررت عندما أسقطت إيران الطائرة.

وقال "في لحظة ما، عندما نظرت إلى الأعلى ولم أرَ مظلة، كان ذلك أكثر شيء مرعب رأيته في حياتي"، مضيفا: "لقد تعرضت لإصابات، لكننا جميعًا نتدرب على التكيف والتغلب على الأمور التي نواجهها. لقد تحركت بأسرع ما يمكن، على الرغم من الإصابات، بعيدًا عن المكان الذي هبطت فيه."

صرح الأدميرال براد كوبر، الذي يرأس القيادة المركزية الأمريكية، لشبكة سي بي إس نيوز، بأنه كان هناك أكثر من 90 جنديًا أمريكيًا على الأرض في عملية الإنقاذ التي شهدت وجود قوات عسكرية أمريكية على الأرض في إيران لأول مرة منذ 46 عامًا.

يقول برافو إن رؤية منقذيه كانت "إحدى أعظم لحظات حياتي".

أعظم لحظات حياتي ضابط أمريكي إيران الطاقم الجوي الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

وداع حار للصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

وداع حار لـ الصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

الزمالك

لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير

بيزيرا

رد فعل صادم من الزمالك بعد اعتذار بيزيرا.. غرامة 100 ألف دولار والرحيل بشروط النادي

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

الأزهر رداً على طرد طالب من المدرسة لارتدائه «شبشب»: يحرم طرده أو إهانته أو الانتقاص منه أمام زملائه ويأثم مرتكب هذا الفعل

المركز العالمي للفتوي

الأزهر للفتوى يعلق على واقعة طرد طالب من المدرسة بسبب ارتدائه نعلا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها.. هل يجوز التصدق من مال زوجي على عمي المحتاج؟.. حكم رجوع الورثة في هبة أحد الأبوين شيئا لأولاده

بالصور

سارة سلامة تثير الجدل في آخر أيام الصيف

سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد