النمسا تمنع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من دخول فيينا

منعت السلطات النمساوية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول البلاد، ما حال دون مشاركته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده في العاصمة فيينا، وفقاً لما أوردته وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مسؤول أمريكي.

وكان من المقرر أن يلقي إسلامي كلمة خلال المؤتمر، الذي تستضيفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بالعاصمة النمساوية، يوم الاثنين، إلا أن السلطات النمساوية رفضت السماح له بدخول البلاد، بناءً على طلب من الولايات المتحدة، بحسب المسؤول الأمريكي.

وأوضح المسؤول أن النمسا رفضت منح إسلامي إعفاءً من العقوبات الأمريكية، وهو الإعفاء الذي طلبته الأمم المتحدة للسماح لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بدخول النمسا والمشاركة في فعاليات المؤتمر.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق بأن محمد إسلامي غادر العاصمة طهران متوجهاً إلى فيينا للمشاركة في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.