قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة
وزير التموين: مبادرة خفض الأسعار مستمرة 6 أشهر وتستهدف 30 سلعة بنهاية سبتمبر
آخر موعد للتقديم 5 نوفمبر.. هل سداد جدية التصالح يحمي المبنى من الإزالة؟
دعاء العام الدراسي الجديد للأبناء.. أدركه بـ15 كلمة للإعانة والتوفيق والتحصين
بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق
سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي اليوم في بنك مصر 14-9-2026
«بناتي عاشوا لحظات رعب».. استغاثة أم بعد واقعة تحـ.رش مروعة
صحيفة: إيران طلبت من روسيا طائرات مسيرة متطورة لاستخدامها ضد إسرائيل وأمريكا
دعاء العام الدراسي الجديد.. اللهم ارزقني فيه حسن الفهم وصحبة الأخيار
1.2 تريليون دولار.. أهمية تجمع بريكس بالأرقام والإحصائيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة

ريال بيتيس
ريال بيتيس
رباب الهواري

تقام اليوم الاثنين العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي فى الدوري الإيطالي، ولقاء الشمال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا النخبة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ـ ليدز يونايتد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ـ فياريال X ريال بيتيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ـ كومو X بارما  – الساعة 7:30 مساء على قناة stc tv

ـ تورينو X روما – الساعة 7:30 مساء على قناة stc tv

ـ إنتر ميلان X أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة والقنوات الناقلة

ـ نيفتشي X القوة الجوية – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ـ الشمال X الاتحاد – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ـ شباب أهلي دبي X تراكتور – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ الأهلي X باختاكور – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ـ القادسية X الوصل – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ـ الاستقلال X السد – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

ـ طلائع الجيش X سموحة – الساعة 5 مساء على قناة On Sport

ـ سيراميكا X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة On Sport

ـ زد X القناة – الساعة 8 مساء على قناة max On Sport

الدورى الاسبانى الدورى الانجليزى الدورى الايطالي الدورى المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار السبائك الذهب اليوم

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع جديد في البنوك

وداع حار للصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

وداع حار لـ الصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

الزمالك

لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير

ترشيحاتنا

منافسات تنس الطاولة

«القاهرة 2026».. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني تتوج بذهبية تنس الطاولة للرجال ومصر الدولية تحصد ذهبية السيدات

نور

اختيارنا كان صح.. أول انطباعات سكان نور بعد الاستلام: تكنولوجيا ومساحات خضراء وتصميم مختلف

فيتش

فيتش: اقتصاد مصر في 2026 أقوى بكثير مقارنة بـ 2023 و2024 بفضل الإصلاحات الهيكلية

بالصور

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد