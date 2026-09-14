مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي فى الدوري الإيطالي، ولقاء الشمال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا النخبة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ـ ليدز يونايتد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ـ فياريال X ريال بيتيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ـ كومو X بارما – الساعة 7:30 مساء على قناة stc tv

ـ تورينو X روما – الساعة 7:30 مساء على قناة stc tv

ـ إنتر ميلان X أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة والقنوات الناقلة

ـ نيفتشي X القوة الجوية – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ـ الشمال X الاتحاد – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ـ شباب أهلي دبي X تراكتور – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ الأهلي X باختاكور – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ـ القادسية X الوصل – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ـ الاستقلال X السد – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

ـ طلائع الجيش X سموحة – الساعة 5 مساء على قناة On Sport

ـ سيراميكا X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة On Sport

ـ زد X القناة – الساعة 8 مساء على قناة max On Sport