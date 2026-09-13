الأحد 13/سبتمبر/2026 - 05:41 م 9/13/2026 5:41:59 PM

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين المقبل 14 سبتمبر 2026

يحتل فريق بيراميدز صدارة جدول الدوري الممتاز عقب انتهاء الجولة الرابعة من البطولة عقب الفوز في ال ٤ مباريات في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثاني عقب الفوز في ٣ مباريات والتعادل في مباراة امام الاتحاد السكندي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز:





الإثنين 14 سبتمبر 2026



طلائع الجيش و سموحة – الساعة 5:00 مساءً.

زد و القناة – الساعة 8:00 مساءً.

سيراميكا كليوباترا و البنك الأهلي – الساعة 8:00 مساءً.

الثلاثاء 15 سبتمبر 2026



وادي دجلة و المقاولون العرب – الساعة 5:00 مساءً.

بترول أسيوط و مودرن سبورت – الساعة 5:00 مساءً.

المصري البورسعيدي و الاتحاد السكندري – الساعة 8:00 مساءً.

الأهلي و أبو قير للأسمدة – الساعة 8:00 مساءً.



الأربعاء 16 سبتمبر 2026



الجونة و م السويس بتروجت – الساعة 5:00 مساءً.

الشرقية إنبي و بيراميدز – الساعة 8:00 مساءً.

غزل المحلة و الزمالك – الساعة 8:00 مساءً