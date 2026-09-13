الزراعة: قريبا إتمام إجراءات التعاقد مع 4700 طبيب بيطري

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يجرى حالياً إنهاء الإجراءات النهائية لإتمام التعاقد مع عدد 4700 طبيب بيطري بنظام الاستعانة، ممن اجتازوا بتفوق كافة الاختبارات والتصفيات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكل شفافية وتكافؤ فرص.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم وتطوير المنظومة البيطرية، وسد العجز في الكوادر التخصصية بكافة الإدارات البيطرية والمراكز والوحدات التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، على مستوى المحافظات، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والداجنة، وتدعيم منظومة سلامة الغذاء والأمن الغذائي القومي.

وأكدت الوزارة أنه يجرى التنسيق لوضع برنامج تدريبي مكثف للمقبولين بهدف رفع كفاءتهم وصقل خبراتهم الفنية قبل إلحاقهم الفعلي بقوة العمل في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لتوزيعهم على الإدارات البيطرية المختلفة وفقاً الاحتياجات الفعلية والتوزيع الجغرافي بكل محافظة.

القطاع البيطري

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاستثمار في العنصر البشري وتزويد القطاع البيطري بالدماء الجديدة هو المحرك الأساسي لتنمية الثروة الحيوانية وتقديم أفضل الخدمات للمربين والمواطنين في مصر.