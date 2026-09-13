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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فضيحة مدوية.. كوشنر: إسرائيل فشلت في هجوم الدوحة فأجبرناها على الاتفاق مع حماس

كوشنر
كوشنر
فرناس حفظي

كشف جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإدارة الأمريكية استغلت تداعيات الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة للضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في غزة.

وقال كوشنر، في مقابلة صحفية، إن العملية الإسرائيلية في الدوحة كانت «مروعة» وانتهت بالفشل، ما أدى، بحسب وصفه، إلى تزايد عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.

وأوضح أن واشنطن رأت في تراجع الموقف الإسرائيلي فرصة لممارسة ضغوط أكبر على الحكومة الإسرائيلية، ودفعها نحو قبول اتفاق بشأن غزة، مضيفًا أن إسرائيل لم تكن مرتاحة في البداية للضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية عليها.

وأضاف كوشنر أن الموقف تغير لاحقًا، معتبرًا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أصبح محل رضا لدى إسرائيل، ونتائجه كانت، على، «ممتازة» لكل من إسرائيل وسكان غزة.

وكشفت تصريحات كوشنر عن حجم الضغوط الأمريكية التي مورست على إسرائيل عقب تداعيات الهجوم على الدوحة، في محاولة لدفع الأطراف نحو اتفاق ينهي أو يخفف من حدة الحرب في قطاع غزة.

جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل غزة واشنطن

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