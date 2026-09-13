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هجوم بمسيّرة روسية يستهدف قطارًا قرب بولندا.. إجلاء بوريس جونسون ومسؤول ألماني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم بمسيّرة روسية يستهدف قطارًا قرب بولندا.. إجلاء بوريس جونسون ومسؤول ألماني

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الاسبق - صورة أرشيفية
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الاسبق - صورة أرشيفية
فرناس حفظي

 

كشفت تقارير إعلامية ألمانية أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون كان على متن قطار استهدفته طائرة مسيّرة روسية في منطقة فولين الحدودية بين أوكرانيا وبولندا.

ووفقًا لموقع «دير شبيغل»، كان جونسون، إلى جانب غونتر ساوتر، كبير مستشاري المستشار الألماني فريدريش ميرز، داخل عربات لم تتعرض لأضرار مباشرة جراء الهجوم.

وكان القطار يقل أيضًا عددًا من أعضاء البرلمان الألماني ودبلوماسيين وأكاديميين، كانوا في طريق عودتهم من مؤتمر أمني عُقد في العاصمة الأوكرانية كييف.

وعقب الهجوم، جرى إجلاء جميع المسؤولين والشخصيات الموجودة على متن القطار، ومن بينهم جونسون، بينما بقي القطار متوقفًا لعدة ساعات قبل أن يستأنف رحلته باتجاه بولندا.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الضربات الروسية قرب المناطق الحدودية الأوكرانية مع بولندا، ما يثير مخاوف متزايدة من امتداد تداعيات الحرب إلى مناطق أكثر قربًا من حدود دول حلف شمال الأطلسي «الناتو».

رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون طائرة مسيّرة طائرة مسيّرة روسية أوكرانيا بولندا

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