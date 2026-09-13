مسيرات أوكرانية تستهدف مجمع تانيكو النفطي في روسيا وتوقع قتلى وجرحى

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على مصفاة "تانيكو" النفطية في مدينة نيجنيكامسك بجمهورية تتارستان الروسية، ما أسفر عن اندلاع حريق وإيقاع خسائر بشرية، في أحدث استهداف للبنية التحتية للطاقة الروسية.

ضحايا وأضرار في منشآت صناعية ومدنية

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس جمهورية تتارستان بمقتل شخصين وإصابة 12 آخرين جراء الهجوم الذي وقع ليلاً.

وجاء في البيان: "اصطدمت طائرة مسيرة بشجرة وتسببت بأضرار لسيارة كان يستقلها أربعة شبان. لقي اثنان مصرعهما، فيما يرقد اثنان آخران في المستشفى في حالة خطرة".

وأضاف البيان أن 12 شخصاً أصيبوا في منشآت مدنية وصناعية متفرقة.من جانبها، أعلنت السلطات الروسية تضرر منشآت صناعية ومدنية ونشوب حريق في إحدى الشركات، دون تحديد المنشأة المتضررة بدقة.

ووفقاً لموقع "دولفي" الأوكراني، استهدفت المسيرات المنطقة الصناعية في نيجنيكامسك التي تضم مصافي نفط ومصانع بتروكيماويات رئيسية.

وأفاد سكان محليون بسماع دوي سلسلة انفجارات وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية.وتداولت مجموعات أوكرانية على مواقع التواصل لقطات مصورة للغارات على المدينة التي تبعد أكثر من 1200 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.

مجمع نيجنيكامسك.. شريان حيوي للطاقة الروسية

تعد نيجنيكامسك أحد أكبر مراكز تكرير النفط في روسيا، ويضم مصانع تنتج الوقود والمنتجات البتروكيماوية المستخدمة من قبل الجيش الروسي.

ويُعد مجمع "تانيكو" لتكرير النفط والبتروكيماويات ضمن أكبر 5 مصاف في روسيا، بطاقة تصميمية تتجاوز 16 مليون طن من النفط الخام سنوياً. وينتج المجمع وقود الديزل ووقود الطائرات المقاتلة والبنزين.

وبجوار "تانيكو" تقع شركة "تايف-نك" المساهمة بطاقة إنتاجية تزيد عن 7 ملايين طن من مكثفات النفط والغاز سنوياً، وتنتج البنزين ووقود الديزل.كما تضم المنطقة شركة "نيجنيكامسكنيفتخيم" التابعة لشركة "سيبور" القابضة، وهي واحدة من أكبر مجمعات البتروكيماويات في أوروبا وتحظى بوضع احتكاري فعلي في روسيا لإنتاج أنواع من المطاط الصناعي والبلاستيك.

استهداف مصفاة أخرى في كراسنودار

وفي السياق ذاته، شنت مسيرات أوكرانية ليلة 13 سبتمبر هجوماً آخر على مصافٍ في سلافيانسك-أون-كوبان بإقليم كراسنودار، بحسب بيان للجيش الأوكراني على "تليجرام".

وأضاف الجيش الأوكراني: "استهدفت العملية ‌وحدة ⁠رئيسية لتكرير النفط ومجمع ​خزانات ​الشركة، ⁠التي تقدم الدعم ​لروسيا ​في ⁠حربها على أوكرانيا".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها نيجنيكامسك للاستهداف، ففي أغسطس الماضي أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية استهداف مصفاة "تانيكو"، كما تحطمت مسيرة هجومية أوكرانية في محيط مصنع "تايف-نك" في يوليو الماضي، وتعرضت المدينة لهجوم مسير جديد في 10 سبتمبر.