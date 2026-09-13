رئيس الطائفة الإنجيلية يزور مستشفى بهية بالشيخ زايد ويؤكد: دعمنا للمؤسسة مشاركة في صناعة الأمل

زار الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، صباح السبت، مستشفى بهية بالشيخ زايد، في إطار دعم الصروح الوطنية التي تقدم خدماتها الطبية والإنسانية للمرأة المصرية، يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وكان في استقبال رئيس الطائفة والوفد المرافق له المهندس تامر شوقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، والمهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية، والدكتور محمد عمارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسات ومستشفيات بهية، والأستاذة شيماء زعتر، مدير العلاقات العامة والإعلام والمراسم، والدكتور رائف مراد، مدير وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى بهية.

كما ضم الوفد المرافق لرئيس الطائفة كلاً من: الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والأستاذة هالة توما، مديرة مدرسة نيو رمسيس، والسيدة روزيت رفقي، عضو رابطة السيدات، والأعضاء بالمجلس الإنجيلي العام: الشيخ باسم نجيب، والشيخ ماجد أديب، والشيخ هاني صبحي، إلى جانب الأستاذة سوزان صدقي، مدير وحدة التنمية المحلية بالهيئة، والأستاذ يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة الإنجيلية، والأستاذ يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة الإنجيلية.



وأكد الدكتور القس أندريه زكي، خلال كلمته بالزيارة، على الدور المحوري لمؤسسة بهية، قائلاً: "سعيد بالتواجد في واحدة من المؤسسات التي أصبحت علامة مضيئة في مجال العمل الإنساني في مصر، لما تقدمه من رسالة عظيمة أساسها المحبة والرجاء وصناعة الأمل لكل سيدة مصرية تقاوم المرض بشجاعة."

وأضاف رئيس الطائفة: "صناعة الأمل لها تأثير كبير ومباشر على عملية الشفاء؛ فالإنسان في مواجهته للمرض يحتاج إلى من يقف بجانبه ويمنحه الفرصة والرجاء للعودة للحياة من جديد. نحن فخورون بالجهود الكبيرة التي تقومون بها لخدمة المصريين بمحبة وإخلاص."

ومن جانبه، أعرب المهندس تامر شوقي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية، عن تقديره العميق لهذه الزيارة، قائلاً: "إن زيارة الدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق له لمستشفى بهية بالشيخ زايد تعكس روح التضامن والمحبة التي يتميز بها المجتمع المصري، وتمنحنا وتمنح محاربات السرطان دفعة قوية لمواصلة المشوار. في بهية، نحن لا نقدم فقط أحدث سبل العلاج الطبي، بل نعمل على تقديم منظومة دعم نفسي وإنساني متكاملة تجعل من الأمل شريكًا أساسيًا في رحلة التعافي."

وتأتي هذه الزيارة في إطار المسؤولية المجتمعية والإنسانية التي توليها الطائفة الإنجيلية بمصر لتقديم كافة سبل الدعم والمؤازرة للمؤسسات الخدمية والتنموية، والتي تسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المرضى وتوفير الرعاية المجانية الشاملة للسيدات، باعتبار صحة المرأة المصرية ركيزة أساسية لسلامة واستقرار الأسرة والمجتمع.

وشهدت الزيارة عرضًا لأبرز إنجازات المؤسسة والتطورات الحديثة بها، أعقبها التقاط صورة تذكارية، ثم جولة تفقدية للوفد داخل أقسام المستشفى المختلفة للتعرف عن قرب على الخدمات الطبية والرعاية المتميزة المقدمة للسيدات.

وفي ختام الزيارة، ثَمَّنَ وفد الطائفة الإنجيلية المستوى المتميز للخدمات الطبية والتكنولوجية التي تعتمد عليها مستشفى بهية بالشيخ زايد، مؤكدين استمرار التعاون والمؤازرة بين المؤسسات الكنسية والخدمية الوطنية، بما يضمن استدامة تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والتنموية لجميع أبناء الوطن، وتعزيز قيم التكافل والمحبة التي تجمع المصريين.